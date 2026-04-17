https://sarabic.ae/20260417/إيران-تطالب-بمحاسبة-أمريكا-وإسرائيل-على-اغتيال-المسؤولين-الإيرانيين-1112627007.html

إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وإسرائيل على اغتيال المسؤولين الإيرانيين

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، بأن إيران تطالب بمحاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على اغتيال المسؤولين الإيرانيين. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T05:01+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111686342_0:6:1148:651_1920x0_80_0_0_c58bc864c2a06fe8a7331668f39e1b8d.jpg

وقال بقائي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يجب أن نفعل ذلك. وأعتقد أن المجتمع الدولي بأسره، وليس إيران وحدها، يطالب بالمساءلة. لأن ما فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل هو جريمة ضد السلم والأمن الدوليين. إنها جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية". ووفقًا للمادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، يتعين على جميع الدول احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه.وأوضح بقائي أن "بما أن الفظائع التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهك هذه المبادئ، فإنني أعتقد أنه يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدعوة إلى محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. وقُتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأميركي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

https://sarabic.ae/20260301/إيران-تعلن-اغتيال-المرشد-الأعلى-للثورة-الإسلامية-علي-خامنئي--عاجل-1110891935.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

