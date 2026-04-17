https://sarabic.ae/20260417/القيادة-المركزية-الأمريكية-19-سفينة-امتثلت-للعودة-إلى-إيران-منذ-بدء-حصار-هرمز-1112645054.html

القيادة المركزية الأمريكية: 19 سفينة امتثلت للعودة إلى إيران منذ بدء حصار هرمز

القيادة المركزية الأمريكية: 19 سفينة امتثلت للعودة إلى إيران منذ بدء حصار هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، أن 19 سفينة امتثلت للعودة إلى إيران منذ بدء الحصار البحري على مضيق هرمز. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T13:50+0000

2026-04-17T13:50+0000

2026-04-17T13:50+0000

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101710/20/1017102063_17:0:2684:1500_1920x0_80_0_0_033008716854f0ec5fc27a6b07666ba3.jpg

ونشرت "سنتكوم"، اليوم الجمعة، بيانا أكدت من خلاله أنه منذ بدء الحصار البحري على إيران، امتثلت 19 سفينة لتوجيهات القوات الأمريكية بالالتفاف والعودة إلى إيران، فيما لم تنجح أي سفينة في الالتفاف على القوات الأمريكية خلال الحصار.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية لقطات فيديو لمدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس رافايل بيرالتا (DDG 115)" وهي توجه سفينة تجارية للعودة إلى ميناء إيراني أثناء فرضها الحصار الأمريكي، في 17 أبريل/نيسان".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وكتب عراقجي على منصة "إكس": "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, إيران