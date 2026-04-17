وجبات سيئة ونقص حاد... حاملات الطائرات الأمريكية تعاني من أزمة حقيقية في الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وجبات سيئة ونقص حاد... حاملات الطائرات الأمريكية تعاني من أزمة حقيقية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
وجبات سيئة ونقص حاد... حاملات الطائرات الأمريكية تعاني من أزمة حقيقية في الشرق الأوسط

12:56 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 13:05 GMT 17.04.2026)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Sean M. Castellanoمدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
يواجه أفراد الخدمة الأمريكية على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس طرابلس" الحربيتين في الشرق الأوسط، نقصًا في المواد الغذائية نتيجة توقف خدمات الشحن.
وقال والد جندية في مشاة البحرية على متن "يو إس إس طرابلس"، لوسائل إعلام إنه شعر بالقلق بعد رؤية صورة لوجبتها، مضيفًا: "كان طبق الغداء فارغا من ثلثيه، ويحتوي على كمية قليلة من اللحم المفروم وقطعة تورتيلا مطوية واحدة".
وأظهرت صورة أخرى من على متن "يو إس إس أبراهام لينكولن"، حفنة صغيرة من الجزر المسلوق، وقطعة لحم جافة، وقطعة رمادية من اللحم المصنّع.
وأضاف والد الجندية أن ابنته أخبرته أن المنتجات الطازجة غير متوفرة وأن الإمدادات بدأت تنفد، وقال: "لدينا أقوى جيش في العالم. لا ينبغي أن ينفد الطعام. الشيء الوحيد الذي تفوقنا به على خصومنا هو أننا كنا نطعم شعبنا"، وقال أفراد عائلات الجنود إن أفراد الجيش يقنّنون الطعام.

وأعرب بحار على متن سفينة "يو إس إس طرابلس" عن هذه المخاوف، قائلاً إن أفراد الطاقم "يأكلون متى استطاعوا" ويقسّمون الطعام بالتساوي. وكتب في رسالة إلى عائلته: "ستنخفض الإمدادات بشكل كبير، وستكون الروح المعنوية في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وأدت القيود اللوجستية وإغلاق المجال الجوي بسبب النزاع الدائر إلى تعليق خدمة البريد العسكري الأمريكية، حيث أعلنت هيئة البريد الأمريكية وقف تسليم الطرود إلى 27 رمزا بريديا عسكريا في المنطقة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم الجيش الرائد ترافيس شو.

وأوضح المسؤولون أن التعليق سيستمر "حتى إشعار آخر"، دون تحديد جدول زمني واضح لاستئناف الخدمة، ما تسبب في تعطيل وصول الإمدادات التي ترسلها العائلات، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة والاحتياجات الأساسية.

وأكد المتحدث باسم البريد الأمريكي ديفيد كولمان، أن "الطرود التي تم إرسالها بالفعل لن تُعاد إلى مرسليها، بل سيتم الاحتفاظ بها إلى حين إمكانية تسليمها".
بدورها، قالت كارين إرسكين- فالنتاين، وهي قسيسة من ولاية فرجينيا الغربية تدعم البحارة المنتشرين في الخارج: "الطعام بلا طعم، والكمية غير كافية على الإطلاق، وهم يشعرون بالجوع طوال الوقت. هذا أمرٌ يُفطر القلب".
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".

من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
