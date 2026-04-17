وجبات سيئة ونقص حاد... حاملات الطائرات الأمريكية تعاني من أزمة حقيقية في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

يواجه أفراد الخدمة الأمريكية على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس طرابلس" الحربيتين في الشرق الأوسط، نقصًا في المواد الغذائية نتيجة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال والد جندية في مشاة البحرية على متن "يو إس إس طرابلس"، لوسائل إعلام إنه شعر بالقلق بعد رؤية صورة لوجبتها، مضيفًا: "كان طبق الغداء فارغا من ثلثيه، ويحتوي على كمية قليلة من اللحم المفروم وقطعة تورتيلا مطوية واحدة".وأظهرت صورة أخرى من على متن "يو إس إس أبراهام لينكولن"، حفنة صغيرة من الجزر المسلوق، وقطعة لحم جافة، وقطعة رمادية من اللحم المصنّع.وأضاف والد الجندية أن ابنته أخبرته أن المنتجات الطازجة غير متوفرة وأن الإمدادات بدأت تنفد، وقال: "لدينا أقوى جيش في العالم. لا ينبغي أن ينفد الطعام. الشيء الوحيد الذي تفوقنا به على خصومنا هو أننا كنا نطعم شعبنا"، وقال أفراد عائلات الجنود إن أفراد الجيش يقنّنون الطعام.وأدت القيود اللوجستية وإغلاق المجال الجوي بسبب النزاع الدائر إلى تعليق خدمة البريد العسكري الأمريكية، حيث أعلنت هيئة البريد الأمريكية وقف تسليم الطرود إلى 27 رمزا بريديا عسكريا في المنطقة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم الجيش الرائد ترافيس شو.وأكد المتحدث باسم البريد الأمريكي ديفيد كولمان، أن "الطرود التي تم إرسالها بالفعل لن تُعاد إلى مرسليها، بل سيتم الاحتفاظ بها إلى حين إمكانية تسليمها".بدورها، قالت كارين إرسكين- فالنتاين، وهي قسيسة من ولاية فرجينيا الغربية تدعم البحارة المنتشرين في الخارج: "الطعام بلا طعم، والكمية غير كافية على الإطلاق، وهم يشعرون بالجوع طوال الوقت. هذا أمرٌ يُفطر القلب".وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.

https://sarabic.ae/20260417/وسط-أنباء-عن-نقص-حاد-بمؤونتها-حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-تعبر-بحر-العرب-1112628059.html

https://sarabic.ae/20260417/-إعلام-إيران-تقدّر-عوائد-إدارة-مضيق-هرمز-بنحو-10-إلى-15-مليار-دولار-1112626843.html

