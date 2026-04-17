https://sarabic.ae/20260417/وجبات-سيئة-ونقص-حاد-حاملات-الطائرات-الأمريكية-تعاني-من-أزمة-حقيقية-في-الشرق-الأوسط-1112641473.html
وجبات سيئة ونقص حاد... حاملات الطائرات الأمريكية تعاني من أزمة حقيقية في الشرق الأوسط
يواجه أفراد الخدمة الأمريكية على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس طرابلس" الحربيتين في الشرق الأوسط، نقصًا في المواد الغذائية نتيجة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T13:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655622_0:323:2867:1936_1920x0_80_0_0_d287094e65685b842eed07f4a1278a15.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655622_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c14e6104ded7d1d17a74f31aeb9b95ed.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
12:56 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 13:05 GMT 17.04.2026)
يواجه أفراد الخدمة الأمريكية على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس طرابلس" الحربيتين في الشرق الأوسط، نقصًا في المواد الغذائية نتيجة توقف خدمات الشحن.
وقال والد جندية في مشاة البحرية على متن "يو إس إس طرابلس"، لوسائل إعلام إنه شعر بالقلق بعد رؤية صورة لوجبتها، مضيفًا: "كان طبق الغداء فارغا من ثلثيه، ويحتوي على كمية قليلة من اللحم المفروم وقطعة تورتيلا مطوية واحدة".
وأظهرت صورة أخرى من على متن "يو إس إس أبراهام لينكولن"، حفنة صغيرة من الجزر المسلوق، وقطعة لحم جافة، وقطعة رمادية من اللحم المصنّع.
وأضاف والد الجندية أن ابنته أخبرته أن المنتجات الطازجة غير متوفرة وأن الإمدادات بدأت تنفد، وقال: "لدينا أقوى جيش في العالم. لا ينبغي أن ينفد الطعام. الشيء الوحيد الذي تفوقنا به على خصومنا هو أننا كنا نطعم شعبنا"، وقال أفراد عائلات الجنود إن أفراد الجيش يقنّنون الطعام.
وأعرب بحار على متن سفينة "يو إس إس طرابلس" عن هذه المخاوف، قائلاً إن أفراد الطاقم "يأكلون متى استطاعوا" ويقسّمون الطعام بالتساوي. وكتب في رسالة إلى عائلته: "ستنخفض الإمدادات بشكل كبير، وستكون الروح المعنوية في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأدت القيود اللوجستية وإغلاق المجال الجوي بسبب النزاع الدائر إلى تعليق خدمة البريد العسكري الأمريكية، حيث أعلنت هيئة البريد الأمريكية وقف تسليم الطرود إلى 27 رمزا بريديا عسكريا في المنطقة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم الجيش الرائد ترافيس شو.
وأوضح المسؤولون أن التعليق سيستمر "حتى إشعار آخر"، دون تحديد جدول زمني واضح لاستئناف الخدمة، ما تسبب في تعطيل وصول الإمدادات التي ترسلها العائلات، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة والاحتياجات الأساسية.
وأكد المتحدث باسم البريد الأمريكي ديفيد كولمان، أن "الطرود التي تم إرسالها بالفعل لن تُعاد إلى مرسليها، بل سيتم الاحتفاظ بها إلى حين إمكانية تسليمها".
بدورها، قالت كارين إرسكين- فالنتاين، وهي قسيسة من ولاية فرجينيا الغربية تدعم البحارة المنتشرين في الخارج: "الطعام بلا طعم، والكمية غير كافية على الإطلاق، وهم يشعرون بالجوع طوال الوقت. هذا أمرٌ يُفطر القلب".
وبدأت إيران والولايات المتحدة
، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".
من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.