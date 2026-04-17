وسط أنباء عن نقص حاد بمؤونتها... حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب.. صور

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
وسط أنباء عن نقص حاد بمؤونتها... حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب.. صور
وسط أنباء عن نقص حاد بمؤونتها... حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تقوم بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، بالتزامن مع... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت "سنتكوم" في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تقوم حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن (CVN 72) بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، في 16 أبريل". وأكدت أن "الجناح الجوي الموجود على متن السفينة يشمل 8 طائرات مقاتلة من طراز أف-35سي الشبحية، وطائرات مقاتلة من طراز إف/إيه 18، وطائرات هجوم إلكتروني من طراز إي إيه-18جي، وطائرات قيادة وتحكم من طراز إي-2دي، ومروحيات من طراز إم إتش-60، وطائرات سي أم في-22بي أوسبري للدعم اللوجستي". ويشار إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" كانت تتمركز على الحافة الشرقية لخليج عُمان على بعد 200 كيلومتر جنوب الساحل الإيراني. ويأتي هذا في وقت أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن البحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" يشكون من نقص الغذاء وتراجع جودته خلال فترة انتشار الطويلة التي نفذتها الحاملة قبالة سواحل إيران. ونظرا لضيق خطوط الإمداد ومحدودية الإمدادات في البحر، يواجه الطاقم نقصا في الحصص الغذائية وانخفاضا في الروح المعنوية، بحسب المصدر.وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
وسط أنباء عن نقص حاد بمؤونتها... حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب.. صور

06:52 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 07:16 GMT 17.04.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تقوم بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، بالتزامن مع الاستمرار في فرض حصار على الموانئ والسواحل الإيرانية.
وأكدت "سنتكوم" في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تقوم حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن (CVN 72) بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، في 16 أبريل".
وأكدت أن "الجناح الجوي الموجود على متن السفينة يشمل 8 طائرات مقاتلة من طراز أف-35سي الشبحية، وطائرات مقاتلة من طراز إف/إيه 18، وطائرات هجوم إلكتروني من طراز إي إيه-18جي، وطائرات قيادة وتحكم من طراز إي-2دي، ومروحيات من طراز إم إتش-60، وطائرات سي أم في-22بي أوسبري للدعم اللوجستي".
ويشار إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" كانت تتمركز على الحافة الشرقية لخليج عُمان على بعد 200 كيلومتر جنوب الساحل الإيراني.
ويأتي هذا في وقت أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن البحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" يشكون من نقص الغذاء وتراجع جودته خلال فترة انتشار الطويلة التي نفذتها الحاملة قبالة سواحل إيران.
ونظرا لضيق خطوط الإمداد ومحدودية الإمدادات في البحر، يواجه الطاقم نقصا في الحصص الغذائية وانخفاضا في الروح المعنوية، بحسب المصدر.
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".
من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
