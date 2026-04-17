وسط أنباء عن نقص حاد بمؤونتها... حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب.. صور
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تقوم بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، بالتزامن مع... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T06:52+0000
2026-04-17T07:16+0000
06:52 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 07:16 GMT 17.04.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تقوم بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، بالتزامن مع الاستمرار في فرض حصار على الموانئ والسواحل الإيرانية.
وأكدت "سنتكوم" في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تقوم حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن (CVN 72) بعمليات الحصار الأمريكية في بحر العرب، في 16 أبريل".
وأكدت أن "الجناح الجوي الموجود على متن السفينة يشمل 8 طائرات مقاتلة من طراز أف-35سي الشبحية، وطائرات مقاتلة من طراز إف/إيه 18، وطائرات هجوم إلكتروني من طراز إي إيه-18جي، وطائرات قيادة وتحكم من طراز إي-2دي، ومروحيات من طراز إم إتش-60، وطائرات سي أم في-22بي أوسبري للدعم اللوجستي".
ويشار إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" كانت تتمركز على الحافة الشرقية لخليج عُمان على بعد 200 كيلومتر جنوب الساحل الإيراني.
ويأتي هذا في وقت أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن البحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" يشكون من نقص الغذاء وتراجع جودته خلال فترة انتشار الطويلة التي نفذتها الحاملة قبالة سواحل إيران.
ونظرا لضيق خطوط الإمداد ومحدودية الإمدادات في البحر، يواجه الطاقم نقصا في الحصص الغذائية وانخفاضا في الروح المعنوية، بحسب المصدر.
وبدأت إيران والولايات المتحدة
، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".
من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.