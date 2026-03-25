https://sarabic.ae/20260325/إيران-أطلقنا-عدة-صواريخ-على-حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-1111909834.html
إيران: أطلقنا عدة صواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أطلق عدة صواريخ من سواحل إيران استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس أبراهام لينكولن"، وأكد المكتب الصحافي للجيش... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
أخبار ايران اليوم
طهران
واشنطن
موسكو
أخبار الخليج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg
واشنطن
موسكو
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be5881d45c43b1d57aa7b18f056ca23a.jpg
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أطلق عدة صواريخ من سواحل إيران استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس أبراهام لينكولن"، وأكد المكتب الصحافي للجيش الإيراني إصابتها.
صرح قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني بأن إيران تراقب حاملة الطائرات وأنها ستصبح هدفًا فور دخولها مجال الأنظمة الصاروخيه.
وأعلن المكتب الصحافي للجيش الإيراني، أن "عدة صواريخ كروز مجنحة أُطلقت من سواحل إيران على حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس أبراهام لينكولن"، مشيراً إلى أن "بعض الصواريخ أصابت السفينة الحربية".
و علق رئيس البرلمان الإيراني محمود قاليباف في تغريدة إن بلاده "ترصد وتراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها انتشار جنودها"، مضيفاً أن "ما دمره القادة لا يمكن للجنود ترميمه وقد يصبحون ضحايا لأوهام نتنياهو"، ومؤكداً "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.