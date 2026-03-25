تغطية مباشرة لليوم الـ26 من الحرب على إيران... ترامب متفائل وطهران تحسم موقفها.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ26، وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T04:26+0000

وفي رسالة وجهتها طهران لواشنطن على لسان إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، أكد فيها أنه "لن يعود شيء إلى ما كان عليه سابقًا، وأسعار الطاقة لن تعود لما كانت عليه حتى تضمن القوات المسلحة الإيرانية الاستقرار في المنطقة".نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يبدي تفاؤلاً بشأن فرص التفاوض، مشيرا إلى أن أمر عقد الاجتماع في باكستان، ما يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد. الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود أحدهم بجروح خطيرة نتيجة إطلاق قذيفة باتجاه قواتنا في جنوب لبنانالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ موجة واسعة من الهجمات على بنى تحتية في أصفهان وسط إيرانقال الجيش الإسرائيلي الخميس إن قواته نفذت موجة من الضربات في كل أنحاء إيران، بما في ذلك في مدينة أصفهان في وسط البلاد.وقال الجيش في بيان مقتضب إن القوات الإسرائيلية "أكملت موجة واسعة النطاق من الضربات التي استهدفت البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في مناطق عدة في كل أنحاء إيران".الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقيةأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، صباح اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية.ترامب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن "يقتلوا على أيدي شعبهم"إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل واعتراض 6 منها وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيرانأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية للدولة تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.وأكدت الوزارة، في منشور على منصة إكس، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة بالدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.الداخلية البحرينية: الدفاع المدني يسيطر على حريق بإحدى المنشآت بعد هجوم إيراني بمحافظة المحرق دون وقوع إصابات قالت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الخميس، إن الدفاع المدني سيطر على حريق في إحدى المنشآت بمحافظة المحرق، وذلك جراء "العدوان الإيراني السافر"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وزارة الصحة اللبنانية: 5 قتلى و9 مصابين إثر غارتين إسرائيليتين على بلدتي البيسارية وحاروف جنوب لبنانغوتيريش: الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حرجة من موسم الزراعة العالميالداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنإعلام إيراني: مطار لامرد الدولي بمحافظة فارس تعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي دون وقوع خسائر بشريةوزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقيةالجيش الأمريكي يعلن قصف أكثر من 10 آلاف هدف في إيرانأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، مساء اليوم الأربعاء ،أن القوات الأمريكية قصفت أكثر من 10 آلاف هدف في إيران من بينها 92% من أكبر سفن الأسطول الإيراني حتى الآن.عراقجي: مقاومة إيران أكبر جيش يبدو قويا فخر للبشريةاعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران قامت "بأمر غير مسبوق" بمواجهتها الجيش الأميركي.وقال عراقجي، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، "المقاومة في مواجهة أكبر جيش يبدو قويًا هي أمر غير مسبوق".وأضاف: "لم يشهد التاريخ دولة مثل إيران تقف في وجه أكبر دولة تبدو قوية؛ وهذا فخر كبير للبشرية".إسرائيل تستعد لاحتمال إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بحلول السبت المقبل- إعلامتستعد إسرائيل لاحتمال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار مع إيران بحلول يوم السبت المقبل، وذلك في حال قدم الإيرانيون مقابلا ذو أهمية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "إسرائيل تستعد لاحتمال إعلان الرئيس الأميركي عن وقف إطلاق النار في إيران بحلول السبت المقبل".روسيا تندد بشدة بالهجوم قرب مفاعل بوشهر النووي وتصفه بالتصرف غير المسؤول - وزارة الخارجيةأعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استياء موسكو الشديد إزاء الهجوم الذي نُفذ في 24 أذار/مارس على مقربة من وحدة الطاقة العاملة في محطة "بوشهر" النووية.وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: "نشعر باستياء بالغ إزاء هذا المظهر المتهور وغير المسؤول للنهج المدمر (الضربة التي وقعت في محيط مباشر من الوحدة العاملة رقم 1 في محطة بوشهر النووية)".نتنياهو: الحرب ضد إيران في ذروتها ومصممون على تغيير الواقع في لبنان بشكل جذريقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ضد إيران في ذروتها بخلاف ما يتداول في الإعلام، مشددا أن إسرائيل ستعمل على تغيير الواقع في لبنان بشكل جذري، وإقامة منطقة عازلة في لبنان لحماية أمن سكان شمال إسرائيل.وأوضح نتنياهو، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع مسؤولين حكوميين في المناطق الحدودية مع لبنان: "واجهنا خطر اجتياح بري، اجتياح من قِبل آلاف الإرهابيين التابعين لقوة رضوان، فوق الأرض وتحتها. لقد أزلنا هذا الخطر، فهو لم يعد موجودا. أنشأنا منطقة أمنية حقيقية تمنع أي غزو بري للجليل أو للحدود الشمالية، ونعمل على توسيع هذه المنطقة الأمنية لإزالة خطر الصواريخ المضادة للدبابات ضد بلداتنا وأراضينا. نحن ببساطة نُنشئ منطقة عازلة أكبر".روسيا تدعو أطراف النزاع حول إيران للعودة فورا إلى تسوية دبلوماسية – شويغودعا سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أطراف النزاع حول إيران للعودة فوراً إلى التسوية الدبلوماسية.ونقل المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله: "الحل المسؤول الوحيد هو خفض التصعيد والبحث عن حل سلمي طويل الأمد على طاولة المفاوضات. ندعو الأطراف للعودة فوراً إلى تسوية دبلوماسية".لا انقسامات عربية بشأن إدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج - عبد العاطينفى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي صحة أنباء متداولة بشأن وجود انقسام بين الدول العربية حول إدانة الهجمات الإيرانية على مواقع في دول الخليج، مؤكدًا أن الموقف العربي موحد في هذا الصدد.وقال عبد العاطي في تصريح لريا نوفوستي خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك اختلافات بين الدول العربية حول الموقف من الهجمات الإيرانية على دول الخليج: "نحن راضون عن مستوى التنسيق بين الدول العربية ولا ننسى القرار الهام الذي صدر عن الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية في شهر رمضان الماضي [بشأن إدانة الهجمات الإيرانية] بعد الاعتداءات التي وقعت على دول الخليج، وكان الموقف واحد ومتضامن ولم تكن هناك دولة عربية واحدة ضد صدور هذا القرار أو تتحفظ عليه".وأضاف: "علينا ألا نسير وراء ما يتردد هنا أو هناك بشأن وجود انقسامات أو تباينات... هناك تضامن والموقف العربي واحد بشأن إدانة الاعتداءات على دول الخليج".إيران ترفض مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب - مسؤول إيراني لإعلام محليكشفت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران رفضت مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب وطالبت بضمانات لعدم تكرارها ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عنها.ونقلت القناة عن مسؤول أمني إيراني، حول ردّ إيران على خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب: "إيران لن تقبل بهذا الطرح بالشكل الحالي، وأنها هي التي تحدد شروط وآلية وتوقيت أي إنهاء للنزاع".وأضاف أن "إيران ستُنهي الحرب في الوقت الذي تختاره هي، فقط إذا تم تحقيق شروطها الخاصة ولن تسمح لـ [الرئيس الأميركي] دونالد ترامب بفرض توقيت إنهاء الحرب"، مشددا أن "إيران تطالب بوقف العدوان من قبل العدو ووضع ضمانات ملموسة تمنع تكرار الحرب وبضمان دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرب".وشدد المسؤول الأمني الإيراني أن "إيران تطالب بالاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز كحقها الطبيعي والقانوني".حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان ترتفع إلى 1094 قتيلا - الصحة اللبنانيةأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى 1094 قتيلا و3119 مصابا.وجاء في تقرير وزارة الصحة أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 25 آذار ارتفع إلى 1094، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 3119".إسرائيل توسع التعبئة: من المقرر أن تُقر إسرائيل زيادة كبيرة في عدد جنود الاحتياط الذين يمكنها تعبئتهم، حيث سترفع الحد الأقصى إلى 400 ألف جندي، بعد أن كان 280 ألفًا. الأمين العام لحزب الله اللبناني:حزب الله: استهدفنا بمسيرة آلية هامر إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنانوزارة الاستخبارات الإيرانية:حزب الله: استهدفنا بدفعات صاروخية ثكنة بيت هيلل ومنطقة الكريوت شمال حيفارئيس الوزراء اللبناني: يجب ألا يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرينالبنتاغون يعلن توقيع 3 اتفاقيات مع 4 شركات لزيادة وتسريع إنتاج أسلحة بينها نظام الدفاع الصاروخي "ثاد".وزارة الدفاع الإماراتية:قوة دفاع البحرين: تدمير 153 صاروخا و331 طائرة مسيرة استهدفت البحرين منذ بدء الحرب الجيش الإيراني: استهدفنا بصواريخ كروز بحرية حاملة الطائرات لينكولن الأمريكية وأجبرت على تغيير موقعها الإذاعة الإسرائيلية: حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا خلال ساعتين على شمال إسرائيل اليوم الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيرانكاتس: قصفنا إيران بأكثر من 15 ألف قذيفة ما يشكل 4 أضعاف الحرب السابقةقائد البحرية الإيرانية: نرصد حاملة الطائرات لينكولن وستكون هدفا لنا إن دخلت مجالنا الصاروخي شركة روس آتوم الروسية: حزب الله: استهدفنا بمسيرات تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في الحمامص جنوب مدينة الخيام جنوبي لبنان.وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد مسعفين اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي البلادرئيس البرلمان الإيراني:الجيش الإسرائيلي: هاجمنا سلسلة من الأهداف وبنى تحتية اقتصادية يسيطر عليها حزب الله في لبنان حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام جنوبي لبنانوزارة الدفاع العراقية: استشهاد 7 من مقاتلينا وإصابة 13 أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنسانيحزب الله: قصفنا صباحا بأكثر من 100 صاروخ مواقع العدو في بلدتي الناقورة والقوزح وبعض مستوطنات الشمال 7 قتلى في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف فجر اليوم حيا سكنيا في تبريز شمال غربي البلاد، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية وسط طهران حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنانحزب الله: استهدفنا للمرة الثانية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

