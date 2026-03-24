تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ25، ورغم حديث الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل الضربات ضد مراكز الطاقة في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية،... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في إطار هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز في شارع كاوه بأصفهان، ما أدى إلى تعرض أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المحيطة لأضرار".وأضافت أنه "قد وردت تقارير عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر.القيادة الإيرانية تؤكد على وعيدها السابقوحذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن بلاده ستصعّد ردها بشكل غير مسبوق إذا استهدفت الولايات المتحدة بنيتها التحتية الحيوية.وقال رضائي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الرد الإيراني لن يكون بعد الآن عينًا بعين، بل سيكون أوسع وأشد"، مؤكدًا أن طهران قادرة على "شلّ الولايات المتحدة في حال التصعيد".وحذرت إيران في وقت سابق من تداعيات استهداف منشآت الطاقة الخاصة بها، وأكدت أن الرد سيشمل منشآت الطاقة في المنطقة برمتها.
أضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ25، ورغم حديث الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل الضربات ضد مراكز الطاقة في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشأتين للطافة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.

وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 4829 مصابا إلى المستشفيات ولا يزال 111 منهم يتلقون العلاج منذ اندلاع الحرب.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في إطار هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز في شارع كاوه بأصفهان، ما أدى إلى تعرض أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المحيطة لأضرار".
وأضافت أنه "قد وردت تقارير عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر.
وبحسب ما ذكره محافظ خرمشهر، أصابت قذيفة منطقة خارج محطة خط الغاز في خرمشهر، ولم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر بشرية".
مقاتلة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
الدفاع السعودية تعلن اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
00:18 GMT

القيادة الإيرانية تؤكد على وعيدها السابق

وحذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن بلاده ستصعّد ردها بشكل غير مسبوق إذا استهدفت الولايات المتحدة بنيتها التحتية الحيوية.
وقال رضائي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الرد الإيراني لن يكون بعد الآن عينًا بعين، بل سيكون أوسع وأشد"، مؤكدًا أن طهران قادرة على "شلّ الولايات المتحدة في حال التصعيد".

وأضاف أن المواجهة ستستمر حتى تحقيق عدة شروط، تشمل تعويض جميع الخسائر التي تكبدتها إيران، ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحصول على ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في الشأن الإيراني.

وحذرت إيران في وقت سابق من تداعيات استهداف منشآت الطاقة الخاصة بها، وأكدت أن الرد سيشمل منشآت الطاقة في المنطقة برمتها.
