تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو

سبوتنيك عربي

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ25، ورغم حديث الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل الضربات ضد مراكز الطاقة في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية،... 24.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-24T04:41+0000

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في إطار هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز في شارع كاوه بأصفهان، ما أدى إلى تعرض أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المحيطة لأضرار".وأضافت أنه "قد وردت تقارير عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر.القيادة الإيرانية تؤكد على وعيدها السابقوحذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن بلاده ستصعّد ردها بشكل غير مسبوق إذا استهدفت الولايات المتحدة بنيتها التحتية الحيوية.وقال رضائي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الرد الإيراني لن يكون بعد الآن عينًا بعين، بل سيكون أوسع وأشد"، مؤكدًا أن طهران قادرة على "شلّ الولايات المتحدة في حال التصعيد".وحذرت إيران في وقت سابق من تداعيات استهداف منشآت الطاقة الخاصة بها، وأكدت أن الرد سيشمل منشآت الطاقة في المنطقة برمتها.

