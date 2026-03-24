تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ25، ورغم حديث الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل الضربات ضد مراكز الطاقة في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية،... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T07:32+0000
04:41 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 07:32 GMT 24.03.2026)
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ25، ورغم حديث الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل الضربات ضد مراكز الطاقة في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشأتين للطافة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 4829 مصابا إلى المستشفيات ولا يزال 111 منهم يتلقون العلاج منذ اندلاع الحرب.
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في إطار هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز في شارع كاوه بأصفهان، ما أدى إلى تعرض أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المحيطة لأضرار".
وأضافت أنه "قد وردت تقارير عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر.
وبحسب ما ذكره محافظ خرمشهر، أصابت قذيفة منطقة خارج محطة خط الغاز في خرمشهر، ولم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر بشرية".
القيادة الإيرانية تؤكد على وعيدها السابق
وحذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن بلاده ستصعّد ردها بشكل غير مسبوق إذا استهدفت الولايات المتحدة بنيتها التحتية الحيوية.
وقال رضائي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الرد الإيراني لن يكون بعد الآن عينًا بعين، بل سيكون أوسع وأشد"، مؤكدًا أن طهران قادرة على "شلّ الولايات المتحدة في حال التصعيد".
وأضاف أن المواجهة ستستمر حتى تحقيق عدة شروط، تشمل تعويض جميع الخسائر التي تكبدتها إيران، ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحصول على ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في الشأن الإيراني.
وحذرت إيران في وقت سابق من تداعيات استهداف منشآت الطاقة الخاصة بها، وأكدت أن الرد سيشمل منشآت الطاقة في المنطقة برمتها.