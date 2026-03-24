تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... رغم تحذيرات طهران... واشنطن تهاجم مركزا للطاقة
الدفاع السعودية تعلن اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
00:18 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 24.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية".
ومساء أمس، أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك في أوقات متفرقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
البحرين تبعث بخطاب ثان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الضربات الإيرانية على دول الخليج
أمس, 21:46 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
