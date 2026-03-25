https://sarabic.ae/20260325/غروسي-المحادثات-النووية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-قد-تعقد-خلال-أيام-1111902056.html

غروسي: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام

غروسي: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط...

2026-03-25T08:21+0000

2026-03-25T08:21+0000

2026-03-25T09:49+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068297723_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_42956b4f7303d1a465b206c9f938e6e3.jpg

وفال غروسي: "أعتقد أن المحادثات قد تعقد في نهاية هذا الأسبوع في إسلام آباد، باكستان. وأظن أنها ستكون أوسع نطاقاً ولن تقتصر على الطاقة النووية، وأسباب الصراع.وتابع: "هذه المرة، ستناقش أيضا الصواريخ والميليشيات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية والضمانات الأمنية لإيران".ووفقا لغروسي، توجد خطط دبلوماسية بديلة. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إما أن تسمح هذه الخطط باتخاذ قرار بأن تخصيب اليورانيوم أكثر من ذلك مستحيل في الوقت الراهن، لأن الوضع السياسي والعسكري وحالة الثقة لا تسمح بذلك، أو إعادة النظر في هذه المسألة بعد خمس أو عشر سنوات".وأشار غروسي، قائلاً: "فيما يتعلق بالقضية النووية، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مؤقت، حتى لفترة طويلة، يضمن الاستقرار وإمكانية التنبؤ. لكن العملية الدبلوماسية ضرورية: فالحل لا يمكن أن يكون عسكريا".صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي هو المسؤول عن إدارة الدبلوماسية الخارجية، مؤكدًا أنه يؤدي مهامه على أكمل وجه.وقال بقائي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يمارس دوره ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور، مشددًا على وجود فصل واضح في المسؤوليات بين المؤسسات.وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: "إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات"، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".‏الخارجية الإيرانية: لا نثق في الدبلوماسية الأمريكية بعد أن اختارت الحرب مرتين

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية