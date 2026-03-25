عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
غروسي: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وفال غروسي: "أعتقد أن المحادثات قد تعقد في نهاية هذا الأسبوع في إسلام آباد، باكستان. وأظن أنها ستكون أوسع نطاقاً ولن تقتصر على الطاقة النووية، وأسباب الصراع.وتابع: "هذه المرة، ستناقش أيضا الصواريخ والميليشيات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية والضمانات الأمنية لإيران".ووفقا لغروسي، توجد خطط دبلوماسية بديلة. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إما أن تسمح هذه الخطط باتخاذ قرار بأن تخصيب اليورانيوم أكثر من ذلك مستحيل في الوقت الراهن، لأن الوضع السياسي والعسكري وحالة الثقة لا تسمح بذلك، أو إعادة النظر في هذه المسألة بعد خمس أو عشر سنوات".وأشار غروسي، قائلاً: "فيما يتعلق بالقضية النووية، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مؤقت، حتى لفترة طويلة، يضمن الاستقرار وإمكانية التنبؤ. لكن العملية الدبلوماسية ضرورية: فالحل لا يمكن أن يكون عسكريا".
غروسي: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام

08:21 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 25.03.2026)
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط قد تعقد في إسلام آباد نهاية هذا الأسبوع.
وفال غروسي: "أعتقد أن المحادثات قد تعقد في نهاية هذا الأسبوع في إسلام آباد، باكستان. وأظن أنها ستكون أوسع نطاقاً ولن تقتصر على الطاقة النووية، وأسباب الصراع.
وتابع: "هذه المرة، ستناقش أيضا الصواريخ والميليشيات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية والضمانات الأمنية لإيران".

وأضاف: "من المهم لإيران حماية مبدأ الاستقلال النووي. لكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة (تطوير برنامج نووي سلمي) أمر ممكن. ويمكن النظر في تعليق مؤقت.

ووفقا لغروسي، توجد خطط دبلوماسية بديلة. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إما أن تسمح هذه الخطط باتخاذ قرار بأن تخصيب اليورانيوم أكثر من ذلك مستحيل في الوقت الراهن، لأن الوضع السياسي والعسكري وحالة الثقة لا تسمح بذلك، أو إعادة النظر في هذه المسألة بعد خمس أو عشر سنوات".

كما أكد أنه يمكننا التحدث عن اتفاق مؤقت، ولكنه طويل الأمد إلى حد ما، ولكن يجب أن يكون السلام هو العامل الرئيسي.

وأشار غروسي، قائلاً: "فيما يتعلق بالقضية النووية، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مؤقت، حتى لفترة طويلة، يضمن الاستقرار وإمكانية التنبؤ. لكن العملية الدبلوماسية ضرورية: فالحل لا يمكن أن يكون عسكريا".
وثيقة أمريكية من 15 بندا... هل تقترب نهاية الحرب مع إيران؟
07:36 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي هو المسؤول عن إدارة الدبلوماسية الخارجية، مؤكدًا أنه يؤدي مهامه على أكمل وجه.
وقال بقائي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يمارس دوره ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور، مشددًا على وجود فصل واضح في المسؤوليات بين المؤسسات.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس.

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: "إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات"، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".
‏الخارجية الإيرانية: لا نثق في الدبلوماسية الأمريكية بعد أن اختارت الحرب مرتين
