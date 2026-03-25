غروسي: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط
2026-03-25T09:49+0000
08:21 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 25.03.2026)
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط قد تعقد في إسلام آباد نهاية هذا الأسبوع.
وفال غروسي: "أعتقد أن المحادثات قد تعقد في نهاية هذا الأسبوع في إسلام آباد، باكستان. وأظن أنها ستكون أوسع نطاقاً ولن تقتصر على الطاقة النووية، وأسباب الصراع.
وتابع: "هذه المرة، ستناقش أيضا الصواريخ والميليشيات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية والضمانات الأمنية لإيران".
وأضاف: "من المهم لإيران حماية مبدأ الاستقلال النووي. لكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة (تطوير برنامج نووي سلمي) أمر ممكن. ويمكن النظر في تعليق مؤقت.
ووفقا لغروسي، توجد خطط دبلوماسية بديلة. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إما أن تسمح هذه الخطط باتخاذ قرار بأن تخصيب اليورانيوم أكثر من ذلك مستحيل في الوقت الراهن، لأن الوضع السياسي والعسكري وحالة الثقة لا تسمح بذلك، أو إعادة النظر في هذه المسألة بعد خمس أو عشر سنوات".
كما أكد أنه يمكننا التحدث عن اتفاق مؤقت، ولكنه طويل الأمد إلى حد ما، ولكن يجب أن يكون السلام هو العامل الرئيسي.
وأشار غروسي، قائلاً: "فيما يتعلق بالقضية النووية، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مؤقت، حتى لفترة طويلة، يضمن الاستقرار وإمكانية التنبؤ. لكن العملية الدبلوماسية ضرورية: فالحل لا يمكن أن يكون عسكريا".
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي هو المسؤول عن إدارة الدبلوماسية الخارجية، مؤكدًا أنه يؤدي مهامه على أكمل وجه.
وقال بقائي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يمارس دوره ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور، مشددًا على وجود فصل واضح في المسؤوليات بين المؤسسات.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس.
وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: "إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات"، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".