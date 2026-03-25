تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
وثيقة أمريكية من 15 بندا... هل تقترب نهاية الحرب مع إيران؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب مصادر مطلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدتها كل من قطاع غزة ولبنان في فترات سابقة.وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.وتقوم الخطة على الجمع بين التهدئة العسكرية والضغط السياسي، حيث تتضمن فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب شروط إضافية تتعلق بالدور الإقليمي لطهران.ومن أبرز البنود التي تتضمنها الوثيقة: وقف إطلاق النار لمدة شهر، وتفكيك القدرات النووية الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تسليم المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني محدد.وفي المقابل، تنص الوثيقة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وتقديم دعم لمشاريع نووية مدنية، إلى جانب إلغاء آلية “سناب باك” الخاصة بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا.ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى وجود شكوك بشأن قبول طهران بهذه الشروط، في وقت تبدي فيه إسرائيل مخاوف من توجه واشنطن نحو اتفاق عام قد يؤجل القضايا التقنية الحساسة إلى مراحل لاحقة.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس.وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهرانإعلام: ترامب يبدي رغبة في تحقيق نتيجة ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
وثيقة أمريكية من 15 بندا... هل تقترب نهاية الحرب مع إيران؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.
وبحسب مصادر مطلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدتها كل من قطاع غزة ولبنان في فترات سابقة.
وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
إعلام: نحو 300 جندي أمريكي أصيبو خلال الحرب مع إيران.
06:12 GMT
وتقوم الخطة على الجمع بين التهدئة العسكرية والضغط السياسي، حيث تتضمن فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب شروط إضافية تتعلق بالدور الإقليمي لطهران.
ومن أبرز البنود التي تتضمنها الوثيقة: وقف إطلاق النار لمدة شهر، وتفكيك القدرات النووية الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تسليم المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني محدد.
كما تشمل الخطة إغلاق منشآت نووية رئيسية مثل نطنز وأصفهان وفوردو، ومنح الوكالة الدولية وصولًا كاملًا للمعلومات داخل إيران، فضلًا عن وقف دعم وتسليح الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.
وفي المقابل، تنص الوثيقة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وتقديم دعم لمشاريع نووية مدنية، إلى جانب إلغاء آلية “سناب باك” الخاصة بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
‏الخارجية الإيرانية: لا نثق في الدبلوماسية الأمريكية بعد أن اختارت الحرب مرتين
07:01 GMT
ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى وجود شكوك بشأن قبول طهران بهذه الشروط، في وقت تبدي فيه إسرائيل مخاوف من توجه واشنطن نحو اتفاق عام قد يؤجل القضايا التقنية الحساسة إلى مراحل لاحقة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس.
وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
إعلام: واشنطن تسلم إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب
أمس, 23:08 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
