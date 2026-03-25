تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
https://sarabic.ae/20260325/إعلام-نحو-300-جندي-أمريكي-أصيبو-خلال-الحرب-مع-إيران-1111899776.html
إعلام: نحو 300 جندي أمريكي أصيبو خلال الحرب مع إيران.
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية ، نقلاً عن متحدث لم تذكر اسمه في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن حوالي 290 جندياً أمريكياً أصيبوا خلال الحرب مع إيران. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "أصيب نحو 290 جندياً أمريكياً خلال العمليات القتالية ضد إيران حتى يوم الثلاثاء".في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إبراهيم ذو الفقاري، ممثل المقر المركزي (خاتم الأنبياء) للقوات المسلحة الإيرانية، إن الجيش الأمريكي يخفي العدد الحقيقي للقتلى والجرحى.ويذكر أن عدد الجنود الأمريكيين القتلى في عملية "الغضب الملحمي" 13 جنديا، بعد تسجيل سقوط 7 جنود أمريكيين خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأميركية.وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".من بينها مصر وإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعايها إلى مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط
06:12 GMT 25.03.2026
أفادت تقارير أمريكية ، نقلاً عن متحدث لم تذكر اسمه في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن حوالي 290 جندياً أمريكياً أصيبوا خلال الحرب مع إيران.
وقالت التقارير: "أصيب نحو 290 جندياً أمريكياً خلال العمليات القتالية ضد إيران حتى يوم الثلاثاء".

وأضافت شبكة "سي إن إن" نقلا عن المتحدث أن معظم الجرحى عادوا إلى الخدمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إبراهيم ذو الفقاري، ممثل المقر المركزي (خاتم الأنبياء) للقوات المسلحة الإيرانية، إن الجيش الأمريكي يخفي العدد الحقيقي للقتلى والجرحى.
ويذكر أن عدد الجنود الأمريكيين القتلى في عملية "الغضب الملحمي" 13 جنديا، بعد تسجيل سقوط 7 جنود أمريكيين خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأميركية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
من بينها مصر وإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعايها إلى مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط
