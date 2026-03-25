وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق إيران ولبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، المصادقة على أهداف عسكرية جديدة في عمق إيران ولبنان، في إطار توسيع العمليات العسكرية. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد كاتس أن إسرائيل استخدمت أكثر من 15 ألف قذيفة وقطعة ذخيرة خلال هجماتها على إيران، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعادل أربعة أضعاف ما تم استخدامه في الحرب السابقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة "الموقع الوحيد" في إيران المسؤول عن تصميم وتطوير الغواصات والأنظمة للبحرية في أصفهان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا تنفيذ هجوم صاروخي مكثف استهدف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية.وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الهجوم استهدف ما وصفها بنقاط استراتيجية ومراكز عسكرية، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف موقعًا للقيادة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة صفد شمالي البلاد.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

