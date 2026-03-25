قائد البحرية الإيرانية: سنستهدف حاملة الطائرات "لينكولن" فور دخولها مدى الصواريخ
أعلن قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني، أن القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز والخليج. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد شهرام إيراني أن "تحركات حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تتم مراقبتها بشكل مستمر"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأوضح أن "أي دخول لحاملة الطائرات ضمن مدى الأنظمة الصاروخية الإيرانية سيؤدي إلى استهدافها بشكل مباشر".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهرانإعلام: ترامب يبدي رغبة في تحقيق نتيجة ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
https://sarabic.ae/20260325/وثيقة-أمريكية-من-15-بندا-هل-تقترب-نهاية-الحرب-مع-إيران-1111901494.html
