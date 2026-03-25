إسرائيل تعلن مهاجمة موقع تطوير الغواصات والأنظمة البحرية في إيران

إسرائيل تعلن مهاجمة موقع تطوير الغواصات والأنظمة البحرية في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة "الموقع الوحيد" في إيران المسؤول عن تصميم وتطوير الغواصات والأنظمة للبحرية في أصفهان.

2026-03-25T11:36+0000

2026-03-25T11:36+0000

2026-03-25T11:43+0000

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي أنهى تحت إشراف الاستخبارات العسكرية (أمان) موجة من الهجمات الواسعة على صناعات إنتاج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني في أصفهان. وهاجم جيش الدفاع مركز الأبحاث والتطوير للوسائل العسكرية تحت سطح البحر التابع للنظام الإيراني في أصفهان، والذي يعد الموقع الوحيد في إيران المسؤول عن تخطيط وتطوير الغواصات والأنظمة المساندة للأسطول البحري الإيراني".وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الهجوم استهدف ما وصفها بنقاط استراتيجية ومراكز عسكرية، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف موقعًا للقيادة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة صفد شمالي البلاد.وأضاف البيان أن هذه الضربات "تأتي ضمن مرحلة أولية من عمليات أوسع، تستهدف أماكن تمركز القوات الإسرائيلية شمالي فلسطين ومحيط قطاع غزة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".غروسي: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد خلال أيام

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل