إسرائيل تعلن مهاجمة موقع تطوير الغواصات والأنظمة البحرية في إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة "الموقع الوحيد" في إيران المسؤول عن تصميم وتطوير الغواصات والأنظمة للبحرية في أصفهان. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T11:43+0000
11:36 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 11:43 GMT 25.03.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة "الموقع الوحيد" في إيران المسؤول عن تصميم وتطوير الغواصات والأنظمة للبحرية في أصفهان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي أنهى تحت إشراف الاستخبارات العسكرية (أمان) موجة من الهجمات الواسعة على صناعات إنتاج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني في أصفهان. وهاجم جيش الدفاع مركز الأبحاث والتطوير للوسائل العسكرية تحت سطح البحر التابع للنظام الإيراني في أصفهان، والذي يعد الموقع الوحيد في إيران المسؤول عن تخطيط وتطوير الغواصات والأنظمة المساندة للأسطول البحري الإيراني".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا تنفيذ هجوم صاروخي مكثف استهدف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية.
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الهجوم استهدف ما وصفها بنقاط استراتيجية ومراكز عسكرية، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف موقعًا للقيادة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في محيط مدينة صفد شمالي البلاد.
وأضاف البيان أن هذه الضربات "تأتي ضمن مرحلة أولية من عمليات أوسع، تستهدف أماكن تمركز القوات الإسرائيلية
شمالي فلسطين ومحيط قطاع غزة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".