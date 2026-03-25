الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا تنفيذ هجوم صاروخي مكثف استهدف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T06:22+0000
2026-03-25T06:22+0000
2026-03-25T06:22+0000
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الهجوم استهدف ما وصفها بنقاط استراتيجية ومراكز عسكرية، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف موقعًا للقيادة العسكرية التابعة لـالجيش الإسرائيلي في محيط مدينة صفد شمالي البلاد.وأضاف البيان أن هذه الضربات تأتي ضمن مرحلة أولية من عمليات أوسع، تستهدف أماكن تمركز القوات الإسرائيلية في شمال فلسطين ومحيط قطاع غزة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهرانإعلام: ترامب يبدي رغبة في تحقيق نتيجة ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثمانين من عملية “الوعد الصادق 4”، مؤكدًا تنفيذ هجوم صاروخي مكثف استهدف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية.
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، أن الهجوم استهدف ما وصفها بنقاط استراتيجية ومراكز عسكرية، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف موقعًا للقيادة العسكرية التابعة لـالجيش الإسرائيلي في محيط مدينة صفد شمالي البلاد.
وأضاف البيان أن هذه الضربات تأتي ضمن مرحلة أولية من عمليات أوسع، تستهدف أماكن تمركز القوات الإسرائيلية في شمال فلسطين ومحيط قطاع غزة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".