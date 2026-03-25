https://sarabic.ae/20260325/إعلام-إيران-تبلغ-الوسطاء-بعدم-ثقتها-بترامب-بسبب-تجارب-سابقة-1111899492.html

إعلام: إيران تبلغ الوسطاء بعدم ثقتها بترامب بسبب تجارب سابقة

أفادت تقارير امريكية، نقلا مصادر قولهم، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تتوسط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أنهم لا يثقون بواشنطن بسبب تجارب سابقة،...

2026-03-25T06:14+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_0:127:1500:971_1920x0_80_0_0_0b1f932700a2b54ef5ae22afd6306cba.jpg

ونقل الموقع عن مصادره قولها: "لا نريد أن ننخدع مرة أخرى". وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إلى أن ترامب يحاول بناء خيارات للدبلوماسية والتصعيد العسكري في الوقت نفسه لاتخاذ قرار بناء على التطورات.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهرانإعلام: ترامب يبدي رغبة في تحقيق نتيجة ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

