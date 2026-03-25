تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
إعلام: إيران تبلغ الوسطاء بعدم ثقتها بترامب بسبب تجارب سابقة
أفادت تقارير امريكية، نقلا مصادر قولهم، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تتوسط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أنهم لا يثقون بواشنطن بسبب تجارب سابقة،... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
إعلام: إيران تبلغ الوسطاء بعدم ثقتها بترامب بسبب تجارب سابقة

05:34 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 06:14 GMT 25.03.2026)
أفادت تقارير امريكية، نقلا مصادر قولهم، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تتوسط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أنهم لا يثقون بواشنطن بسبب تجارب سابقة، بعد تعرضهم للخداع مرتين من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونقل الموقع عن مصادره قولها: "لا نريد أن ننخدع مرة أخرى".

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء "باكستان ومصر وتركيا" بأن التحركات العسكرية الأميركية وقرار ترامب بنشر تعزيزات عسكرية كبيرة، قد زاد من شكوكهم بأن اقتراحه لإجراء محادثات سلام ليس سوى خدعة".

وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إلى أن ترامب يحاول بناء خيارات للدبلوماسية والتصعيد العسكري في الوقت نفسه لاتخاذ قرار بناء على التطورات.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التعامل مع نائب الرئيس جي دي فانس.

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب: إن جميع الأعضاء الرئيسيين في فريقه الدبلوماسي يشاركون في المفاوضات، كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن"، بأن "قرار اختيار من يتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة بيد ترامب".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
