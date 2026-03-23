طهران ترد على ترامب: لم نجر محادثات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "طهران لم تتفاوض مع واشنطن، لكنها تلقت رسائل من وسطاء أعربوا عن رغبتهم في التفاوض... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T16:10+0000
وأضاف بقائي: "لم نجر محادثات مع الولايات المتحدة. خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا رسائل من عدد من الدول الصديقة بشأن مطالب الولايات المتحدة بإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، وقد تم الرد عليها وفقا لموقف البلاد المبدئي".وأردف: "تضمن الرد تحذيرات بشأن العواقب الوخيمة لأي نوع من الهجمات على البنية التحتية الإيرانية الحيوية، فضلا عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد بشكل حاسم وسريع وفعال على مثل هذه الأعمال"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من اتفاق مستقبلي محتمل مع إيران.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، معلقا على خطط الولايات المتحدة بأخذ اليورانيوم المخصب من الجمهورية الإسلامية: "إذا توصلنا إلى اتفاق معهم (الإيرانيين)، فسنأتي ونأخذه بأنفسنا".وأعرب ترامب عن ثقته في أن هذا سيكون سهلا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن "الاتصالات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، تمت بمبادرة من الجانب الإيراني".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لذلك هم (إيران) من اتصلوا، وليس أنا. لقد اتصلوا بأنفسهم. إنهم يريدون التوصل إلى صفقة، ونحن مستعدون جدا للصفقة. لكن يجب أن تكون صفقة جيدة: لا مزيد من الحروب، ولا أسلحة نووية".
