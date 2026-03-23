طهران ترد على ترامب: لم نجر محادثات مع واشنطن

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
طهران ترد على ترامب: لم نجر محادثات مع واشنطن
وأضاف بقائي: "لم نجر محادثات مع الولايات المتحدة. خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا رسائل من عدد من الدول الصديقة بشأن مطالب الولايات المتحدة بإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، وقد تم الرد عليها وفقا لموقف البلاد المبدئي".وأردف: "تضمن الرد تحذيرات بشأن العواقب الوخيمة لأي نوع من الهجمات على البنية التحتية الإيرانية الحيوية، فضلا عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد بشكل حاسم وسريع وفعال على مثل هذه الأعمال"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من اتفاق مستقبلي محتمل مع إيران.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، معلقا على خطط الولايات المتحدة بأخذ اليورانيوم المخصب من الجمهورية الإسلامية: "إذا توصلنا إلى اتفاق معهم (الإيرانيين)، فسنأتي ونأخذه بأنفسنا".وأعرب ترامب عن ثقته في أن هذا سيكون سهلا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن "الاتصالات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، تمت بمبادرة من الجانب الإيراني".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لذلك هم (إيران) من اتصلوا، وليس أنا. لقد اتصلوا بأنفسهم. إنهم يريدون التوصل إلى صفقة، ونحن مستعدون جدا للصفقة. لكن يجب أن تكون صفقة جيدة: لا مزيد من الحروب، ولا أسلحة نووية".
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "طهران لم تتفاوض مع واشنطن، لكنها تلقت رسائل من وسطاء أعربوا عن رغبتهم في التفاوض لإنهاء الحرب".
وأضاف بقائي: "لم نجر محادثات مع الولايات المتحدة. خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا رسائل من عدد من الدول الصديقة بشأن مطالب الولايات المتحدة بإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، وقد تم الرد عليها وفقا لموقف البلاد المبدئي".
وأردف: "تضمن الرد تحذيرات بشأن العواقب الوخيمة لأي نوع من الهجمات على البنية التحتية الإيرانية الحيوية، فضلا عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد بشكل حاسم وسريع وفعال على مثل هذه الأعمال"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من اتفاق مستقبلي محتمل مع إيران.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، معلقا على خطط الولايات المتحدة بأخذ اليورانيوم المخصب من الجمهورية الإسلامية: "إذا توصلنا إلى اتفاق معهم (الإيرانيين)، فسنأتي ونأخذه بأنفسنا".
وأعرب ترامب عن ثقته في أن هذا سيكون سهلا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن "الاتصالات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، تمت بمبادرة من الجانب الإيراني".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لذلك هم (إيران) من اتصلوا، وليس أنا. لقد اتصلوا بأنفسهم. إنهم يريدون التوصل إلى صفقة، ونحن مستعدون جدا للصفقة. لكن يجب أن تكون صفقة جيدة: لا مزيد من الحروب، ولا أسلحة نووية".
