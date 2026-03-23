إيران: قرار ترامب تأجيل الضربات على المنشآت النووية تهدف لخفض أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خطط... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T12:54+0000
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خطط عسكرية ضد إيران.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها: "جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار جهود خفض تكاليف الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أن عدة دول إقليمية قدمت مبادرات لتهدئة التوترات، إلا أن إيران ردت بأنها لم تبدأ النزاع، وأن جميع المطالب في هذا الشأن يجب توجيهها إلى واشنطن.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات إيجابية ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين. وأشار إلى أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.