الحرس الثوري الإيراني يهدد بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل منشآت الطاقة والمياه في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل استهداف مواقع حيوية في عدد من دول المنطقة.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال خريطة كاملة من الأهداف، تشمل البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدة دول خليجية وعربية".
وأشار البيان إلى قائمة من المنشآت الحيوية التي قد تكون ضمن نطاق الاستهداف، من بينها:
في المملكة العربية السعودية: محطة تحلية مياه رأس الخير، ومحطة الشعيبة للطاقة.
في قطر: محطة أم الحول لتحلية المياه، ومحطة رأس قرطاس للطاقة والمياه.
في الإمارات العربية المتحدة: محطة الطويلة لتحلية المياه، ومحطة براكة للطاقة.
في البحرين: مجمع الزور لتحلية المياه، ومحطة الدر للطاقة والمياه.
في الكويت: مجمع الزور لتحلية المياه، ومحطة الزور الشمالية للطاقة.
في الأردن: محطة تحلية مياه العقبة، ومحطة سمرا لتوليد الطاقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الإنذار الذي وجهه بشأن محطات الطاقة في إيران سيؤدي إلى "نتيجة ممتازة"، مشيرًا إلى أن العملية ستتسبب في دمار شامل لإيران.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران
، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز
أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".
وقال ترامب في منشوره: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".
وفي سياق متصل، شن ترامب هجومًا لاذعًا على دول حلف الناتو، موجهًا انتقاداتها لطريقة التعامل مع إيران على مدى عقود.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.