https://sarabic.ae/20260322/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-بتوسيع-دائرة-الاستهداف-لتشمل-منشآت-الطاقة-والمياه-في-المنطقة-1111800447.html

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل منشآت الطاقة والمياه في المنطقة

سبوتنيك عربي

حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T20:32+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

الحرس الثوري الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg

وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال خريطة كاملة من الأهداف، تشمل البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدة دول خليجية وعربية".وأشار البيان إلى قائمة من المنشآت الحيوية التي قد تكون ضمن نطاق الاستهداف، من بينها:وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".وفي سياق متصل، شن ترامب هجومًا لاذعًا على دول حلف الناتو، موجهًا انتقاداتها لطريقة التعامل مع إيران على مدى عقود.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

