https://sarabic.ae/20260322/ترامب-يؤكد-أن-إنذار-محطات-الطاقة-سينجح-بشكل-ممتاز-ويتوعد-إيران-بدمار-شامل-1111795140.html
ترامب يؤكد أن "إنذار محطات الطاقة" سينجح ويتوعد إيران بدمار شامل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إن الإنذار الذي وجهه بشأن محطات الطاقة في إيران سيؤدي إلى "نتيجة ممتازة"، مشيرًا إلى أن العملية ستتسبب في دمار... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T18:41+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_0:127:1500:971_1920x0_80_0_0_0b1f932700a2b54ef5ae22afd6306cba.jpg
وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".وفي سياق متصل، شن ترامب هجومًا لاذعًا على دول حلف الناتو، موجهًا انتقاداتها لطريقة التعامل مع إيران على مدى عقود.وقال: "دول الناتو لا تفعل شيئًا، وهذا أمر مؤسف جدًا". وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_3db0f8b2276d031e84ae337ffe6f170e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:33 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 18:41 GMT 22.03.2026)
