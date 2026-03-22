القيادة المركزية الأمريكية تنفي أنباء إسقاط طائرة "إف-15" فوق إيران
نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشكل قاطع ما وصفته بالشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإيراني، التي تزعم إسقاط طائرة مقاتلة... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشكل قاطع ما وصفته بالشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإيراني، التي تزعم إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" فوق الأراضي الإيرانية خلال الأيام الأخيرة.
وأكدت القيادة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 8000 طلعة جوية قتالية ضمن عملية "الغضب الملحمي" منذ بدء التصعيد العسكري ضد إيران
وشددت على أن "إيران لم تنجح في إسقاط أي طائرة مقاتلة أمريكية حتى الآن".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل
، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.