خبير دولي: غزو إيران عسكريا "غير واقعي" ومغامرة تكتيكية محسومة النتائج لصالح طهران
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن وإن كانت تمتلك القدرة التقنية لتنفيذ إنزال تكتيكي محدود على بعض الجزر مثل جزيرة "خرج" أو موانئ استراتيجية مثل "بندر عباس" باستخدام قوات "المارينز" والقوات الخاصة، إلا أن غزو البر الإيراني يتطلب مئات الآلاف من الجنود، وهو ما لا يتوفر حاليًا في مسرح العمليات.وحذر صابر من أن أي قوة برية أمريكية ستواجه كابوسًا من التهديدات غير المتناظرة، وفي مقدمتها حرب العصابات التي تعتمدها استراتيجية الدفاع بالخلايا المستقلة التابعة للحرس الثوري، مما يعني أن استهداف القيادة المركزية لن ينهي المقاومة الميدانية.وأوضح أن الطبيعة الجغرافية الوعرة لجبال "زاغروس" توفر مخابئ طبيعية لمنصات الصواريخ والدرونات، مما يجعل القوات البرية صيدًا سهلًا للكمائن، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للقوارب السريعة الانتحارية والطائرات المُسيَّرة الرخيصة ضد خطوط الإمداد، وهو ما وصفه بحرب الاستنزاف غير المتكافئة.وأشار صابر إلى وجود عوامل جوهرية تحول دون أي وجود بري أمريكي، أبرزها أن مساحة إيران تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة العراق، فضلًا عن افتقار واشنطن للدعم الإقليمي، حيث ترفض معظم دول الجوار استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لغزو شامل خوفًا من الرد الانتقامي.ولفت إلى أن الحساسية المفرطة تجاه الخسائر البشرية في الداخل الأمريكي تمنع الإدارة من الدخول في حرب استنزاف قد تشبه تجربة أفغانستان، ولكن بنطاق أوسع وأخطر، لافتًا إلى أن العمق الاستراتيجي الإيراني وتشتت المنشآت الحيوية بعيدًا عن السواحل يجعل السيطرة الساحلية غير كافية.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260322/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنفي-أنباء-إسقاط-طائرة-إف-15-فوق-إيران-1111792372.html
https://sarabic.ae/20260322/قرقاش-عدوان-إيران-يجعل-الخطر-الإيراني-محورا-رئيسا-في-الفكر-الاستراتيجي-الخليجي-1111786589.html
https://sarabic.ae/20260322/إعلام-الصراع-مع-إيران-يشل-سوق-النفط-والغاز-في-أمريكا-1111785264.html
خبير دولي: غزو إيران عسكريا "غير واقعي" ومغامرة تكتيكية محسومة النتائج لصالح طهران

17:56 GMT 22.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن الحديث عن إمكانية إنزال قوات برية والسيطرة على مساحات شاسعة من إيران يعتبر أمرًا غير واقعي عسكريًا في الوقت الراهن، ومغامرة تكتيكية محسومة النتائج لصالح طهران.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن وإن كانت تمتلك القدرة التقنية لتنفيذ إنزال تكتيكي محدود على بعض الجزر مثل جزيرة "خرج" أو موانئ استراتيجية مثل "بندر عباس" باستخدام قوات "المارينز" والقوات الخاصة، إلا أن غزو البر الإيراني يتطلب مئات الآلاف من الجنود، وهو ما لا يتوفر حاليًا في مسرح العمليات.
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
القيادة المركزية الأمريكية تنفي أنباء إسقاط طائرة "إف-15" فوق إيران
17:17 GMT

وأضاف الخبير العسكري أن استنزاف المخازن الصاروخية الأمريكية من طراز باتريوت وتوماهوك في العمليات الجوية الأخيرة يُضعف القدرة على تأمين غطاء جوي طويل الأمد لأي قوات برية مفترضة.
وحذر صابر من أن أي قوة برية أمريكية ستواجه كابوسًا من التهديدات غير المتناظرة، وفي مقدمتها حرب العصابات التي تعتمدها استراتيجية الدفاع بالخلايا المستقلة التابعة للحرس الثوري، مما يعني أن استهداف القيادة المركزية لن ينهي المقاومة الميدانية.
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، يلقي كلمة في قمة الحكومات العالمية، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
قرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي
14:53 GMT

وأوضح أن الطبيعة الجغرافية الوعرة لجبال "زاغروس" توفر مخابئ طبيعية لمنصات الصواريخ والدرونات، مما يجعل القوات البرية صيدًا سهلًا للكمائن، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للقوارب السريعة الانتحارية والطائرات المُسيَّرة الرخيصة ضد خطوط الإمداد، وهو ما وصفه بحرب الاستنزاف غير المتكافئة.

وأكد أن أي وجود بري سيؤدي حتمًا إلى تأجيج الروح القومية وتحويل المدنيين إلى مقاتلين غير نظاميين ضد ما سيعتبرونه احتلالًا لبلادهم.
وأشار صابر إلى وجود عوامل جوهرية تحول دون أي وجود بري أمريكي، أبرزها أن مساحة إيران تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة العراق، فضلًا عن افتقار واشنطن للدعم الإقليمي، حيث ترفض معظم دول الجوار استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لغزو شامل خوفًا من الرد الانتقامي.
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
إعلام: الصراع مع إيران يشل سوق النفط والغاز في أمريكا
14:24 GMT
ولفت إلى أن الحساسية المفرطة تجاه الخسائر البشرية في الداخل الأمريكي تمنع الإدارة من الدخول في حرب استنزاف قد تشبه تجربة أفغانستان، ولكن بنطاق أوسع وأخطر، لافتًا إلى أن العمق الاستراتيجي الإيراني وتشتت المنشآت الحيوية بعيدًا عن السواحل يجعل السيطرة الساحلية غير كافية.

وبشأن الملاحة في مضيق هرمز، أوضح العقيد حاتم صابر أن أحداث مارس/ آذار 2026 تشير إلى أن السيطرة المطلقة على الممر المائي صعبة جدًا، وأنه بالرغم من التفوق البحري الأمريكي، إلا أن المضيق يعتبر مغلقًا فعليًا بسبب قفز تكاليف التأمين إلى ستة أضعاف وعزوف الناقلات عن المرور خوفًا من الألغام والدرونات.

وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
