https://sarabic.ae/20260322/خبير-دولي-غزو-إيران-عسكريا-غير-واقعي-ومغامرة-تكتيكية-محسومة-النتائج-لصالح-طهران-1111793437.html

خبير دولي: غزو إيران عسكريا "غير واقعي" ومغامرة تكتيكية محسومة النتائج لصالح طهران

قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن الحديث عن إمكانية إنزال قوات برية والسيطرة على مساحات شاسعة من إيران يعتبر أمرًا غير واقعي...

2026-03-22T17:56+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن وإن كانت تمتلك القدرة التقنية لتنفيذ إنزال تكتيكي محدود على بعض الجزر مثل جزيرة "خرج" أو موانئ استراتيجية مثل "بندر عباس" باستخدام قوات "المارينز" والقوات الخاصة، إلا أن غزو البر الإيراني يتطلب مئات الآلاف من الجنود، وهو ما لا يتوفر حاليًا في مسرح العمليات.وحذر صابر من أن أي قوة برية أمريكية ستواجه كابوسًا من التهديدات غير المتناظرة، وفي مقدمتها حرب العصابات التي تعتمدها استراتيجية الدفاع بالخلايا المستقلة التابعة للحرس الثوري، مما يعني أن استهداف القيادة المركزية لن ينهي المقاومة الميدانية.وأوضح أن الطبيعة الجغرافية الوعرة لجبال "زاغروس" توفر مخابئ طبيعية لمنصات الصواريخ والدرونات، مما يجعل القوات البرية صيدًا سهلًا للكمائن، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للقوارب السريعة الانتحارية والطائرات المُسيَّرة الرخيصة ضد خطوط الإمداد، وهو ما وصفه بحرب الاستنزاف غير المتكافئة.وأشار صابر إلى وجود عوامل جوهرية تحول دون أي وجود بري أمريكي، أبرزها أن مساحة إيران تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة العراق، فضلًا عن افتقار واشنطن للدعم الإقليمي، حيث ترفض معظم دول الجوار استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لغزو شامل خوفًا من الرد الانتقامي.ولفت إلى أن الحساسية المفرطة تجاه الخسائر البشرية في الداخل الأمريكي تمنع الإدارة من الدخول في حرب استنزاف قد تشبه تجربة أفغانستان، ولكن بنطاق أوسع وأخطر، لافتًا إلى أن العمق الاستراتيجي الإيراني وتشتت المنشآت الحيوية بعيدًا عن السواحل يجعل السيطرة الساحلية غير كافية.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

