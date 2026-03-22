إعلام: الصراع مع إيران يشل سوق النفط والغاز في أمريكا

إعلام: الصراع مع إيران يشل سوق النفط والغاز في أمريكا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن صفقات النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية توقفت فعليا بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

2026-03-22T14:24+0000

2026-03-22T14:24+0000

2026-03-22T14:24+0000

وجاء في مقال منشور، نقلا عن ممثل شركة متخصصة في اتفاقيات الوقود: "توقف كل شيء. لدي صفقتان قيد الإعداد، عقود طويلة الأجل، لكن الوضع الآن متوقف تماما لعدم قدرة أي طرف على تحديد السعر".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد