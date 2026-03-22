إعلام: الصراع مع إيران يشل سوق النفط والغاز في أمريكا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن صفقات النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية توقفت فعليا بسبب الصراع في الشرق الأوسط. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T14:24+0000
وجاء في مقال منشور، نقلا عن ممثل شركة متخصصة في اتفاقيات الوقود: "توقف كل شيء. لدي صفقتان قيد الإعداد، عقود طويلة الأجل، لكن الوضع الآن متوقف تماما لعدم قدرة أي طرف على تحديد السعر".
وقال مصرفيون ومحامون يعملون في هذا المجال إن الشركات لا تزال تنتظر وضوحا أكبر في السوق وأسعار أكثر استقرارا للموارد الطاقية.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.