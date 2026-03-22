إيران: سفن الدول غير المشاركة في أعمال عدائية يمكنها عبور مضيق هرمز بشرط التنسيق معنا
إيران: سفن الدول غير المشاركة في أعمال عدائية يمكنها عبور مضيق هرمز بشرط التنسيق معنا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، قامت بمنع مرور السفن المملوكة أو المرتبطة بالأطراف المعتدية والمشاركة في أي أعمال...
2026-03-22T19:20+0000
2026-03-22T19:20+0000
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "السفن غير المرتبطة بأي أطراف معادية يمكنها الاستفادة من المرور الآمن في المضيق، شريطة التنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة"، مؤكدة استمرار إدارة الملاحة بما يراعي الأمن والمصالح الوطنية.وحذّرت من أن إيران سترد على استخدام أي منشآت أو قدرات للدول المجاورة ضدها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرة أن ذلك سيُقابل بإجراءات حازمة.وأكدت الخارجية الإيرانية أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة يتمثل في وقف ما وصفته بالاعتداءات واحترام حقوق إيران، محمّلة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تصعيد أو تهديد للأمن الإقليمي.وشدد البيان على أن ترتيبات أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية.وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".وقال ترامب في منشوره: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".وفي سياق متصل، شن ترامب هجومًا لاذعًا على دول حلف الناتو، موجهًا انتقاداتها لطريقة التعامل مع إيران على مدى عقود.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260322/رسالة-إيرانية-عاجلة-الهجمات-على-المنشآت-النووية-تنذر-بكارثة-إشعاعية-1111793751.html
https://sarabic.ae/20260322/خبير-دولي-غزو-إيران-عسكريا-غير-واقعي-ومغامرة-تكتيكية-محسومة-النتائج-لصالح-طهران-1111793437.html
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

إيران: سفن الدول غير المشاركة في أعمال عدائية يمكنها عبور مضيق هرمز بشرط التنسيق معنا

19:20 GMT 22.03.2026
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، قامت بمنع مرور السفن المملوكة أو المرتبطة بالأطراف المعتدية والمشاركة في أي أعمال عدائية ضدها، وذلك استنادًا إلى ما اعتبرته حقوقها وفق القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "السفن غير المرتبطة بأي أطراف معادية يمكنها الاستفادة من المرور الآمن في المضيق، شريطة التنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة"، مؤكدة استمرار إدارة الملاحة بما يراعي الأمن والمصالح الوطنية.
وحذّرت من أن إيران سترد على استخدام أي منشآت أو قدرات للدول المجاورة ضدها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرة أن ذلك سيُقابل بإجراءات حازمة.
رسالة إيرانية عاجلة: الهجمات على المنشآت النووية تنذر بكارثة إشعاعية
18:09 GMT
وأكدت الخارجية الإيرانية أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة يتمثل في وقف ما وصفته بالاعتداءات واحترام حقوق إيران، محمّلة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تصعيد أو تهديد للأمن الإقليمي.
وشدد البيان على أن ترتيبات أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز يجب أن تتم في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الإنذار الذي وجهه بشأن محطات الطاقة في إيران سيؤدي إلى "نتيجة ممتازة"، مشيرًا إلى أن العملية ستتسبب في دمار شامل لإيران.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".
خبير دولي: غزو إيران عسكريا "غير واقعي" ومغامرة تكتيكية محسومة النتائج لصالح طهران
17:56 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".
وقال ترامب في منشوره: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".
وفي سياق متصل، شن ترامب هجومًا لاذعًا على دول حلف الناتو، موجهًا انتقاداتها لطريقة التعامل مع إيران على مدى عقود.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
