مدير شركة "روساتوم": محطة "بوشهر" الإيرانية تعرضت لهجوم مرة أخرى

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260325/مدير-شركة-روساتوم-محطة-بوشهر-الإيرانية-تعرضت-لهجوم-مرة-أخرى-1111908026.html
مدير شركة "روساتوم": محطة "بوشهر" الإيرانية تعرضت لهجوم مرة أخرى
سبوتنيك عربي
أفاد مدير الشركة الحكومية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، يوم الأربعاء، بتعرض المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة رقم 1 بمحطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d037d93eaa81f42d09067da21205b8e7.jpg
وقال ليخاتشوف: "تعرضت مرة أخرى المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة، رقم 1، لهجوم، في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، يوم الثلاثاء". وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم الجديد لم يسفر عن إصابة أي من العاملين في المحطة، مشيرة إلى أن محطة بوشهر للطاقة النووية تواصل عملها بشكل طبيعي.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.
https://sarabic.ae/20260323/الكرملين-حول-استهداف-بوشهر-استهداف-المنشآت-النووية-ينطوي-على-عواقب-وخيمة-لا-يمكن-إصلاحه-1111814515.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_7ee13936c631031e21123145010e3908.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورالوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مدير الشركة الحكومية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، يوم الأربعاء، بتعرض المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة رقم 1 بمحطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية لهجوم، الساعة 21.00 بتوقيت موسكو، يوم الثلاثاء.
وقال ليخاتشوف: "تعرضت مرة أخرى المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة، رقم 1، لهجوم، في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، يوم الثلاثاء".
وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم الجديد لم يسفر عن إصابة أي من العاملين في المحطة، مشيرة إلى أن محطة بوشهر للطاقة النووية تواصل عملها بشكل طبيعي.

وقالت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسقوط صاروخ آخر على موقع محطة بوشهر النووية اليوم. وأكدت إيران عدم وقوع أي أضرار في المحطة أو بين العاملين فيها، وأن حالة المحطة طبيعية".

وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.
إعلام: توقف الضربات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني لا يعني نهاية الهجمات
‏قائد البحرية الإيرانية: سنستهدف حاملة الطائرات "لينكولن" فور دخولها مدى الصواريخ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала