https://sarabic.ae/20260325/مدير-شركة-روساتوم-محطة-بوشهر-الإيرانية-تعرضت-لهجوم-مرة-أخرى-1111908026.html
مدير شركة "روساتوم": محطة "بوشهر" الإيرانية تعرضت لهجوم مرة أخرى
سبوتنيك عربي
أفاد مدير الشركة الحكومية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، يوم الأربعاء، بتعرض المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة رقم 1 بمحطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T10:59+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d037d93eaa81f42d09067da21205b8e7.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_7ee13936c631031e21123145010e3908.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد مدير الشركة الحكومية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، يوم الأربعاء، بتعرض المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة رقم 1 بمحطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية لهجوم، الساعة 21.00 بتوقيت موسكو، يوم الثلاثاء.
وقال ليخاتشوف: "تعرضت مرة أخرى المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة، رقم 1، لهجوم، في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، يوم الثلاثاء".
وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أن الهجوم الجديد لم يسفر عن إصابة أي من العاملين في المحطة، مشيرة إلى أن محطة بوشهر للطاقة النووية تواصل عملها بشكل طبيعي.
وقالت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسقوط صاروخ آخر على موقع محطة بوشهر النووية اليوم. وأكدت إيران عدم وقوع أي أضرار في المحطة أو بين العاملين فيها، وأن حالة المحطة طبيعية".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.