https://sarabic.ae/20260325/مدير-شركة-روساتوم-محطة-بوشهر-الإيرانية-تعرضت-لهجوم-مرة-أخرى-1111908026.html

مدير شركة "روساتوم": محطة "بوشهر" الإيرانية تعرضت لهجوم مرة أخرى

سبوتنيك عربي

أفاد مدير الشركة الحكومية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، يوم الأربعاء، بتعرض المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة رقم 1 بمحطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T10:59+0000

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d037d93eaa81f42d09067da21205b8e7.jpg

وقال ليخاتشوف: "تعرضت مرة أخرى المنطقة المجاورة لوحدة الطاقة العاملة، رقم 1، لهجوم، في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، يوم الثلاثاء". وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم الجديد لم يسفر عن إصابة أي من العاملين في المحطة، مشيرة إلى أن محطة بوشهر للطاقة النووية تواصل عملها بشكل طبيعي.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.إعلام: توقف الضربات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني لا يعني نهاية الهجمات‏قائد البحرية الإيرانية: سنستهدف حاملة الطائرات "لينكولن" فور دخولها مدى الصواريخ

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

