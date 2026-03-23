الكرملين حول استهداف "بوشهر": ضرب المنشآت النووية ينطوي على عواقب وخيمة

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها. 23.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتبر الضربات على المنشآت النووية بالغة الخطورة، وقد تكون عواقبها وخيمة، بل وربما لا يمكن إصلاحها".وتابع: "يتخذ الجانب الروسي موقفا بالغ المسؤولية حيال هذه القضية، وقد أعرب مرارا وتكرارا عن قلقه".وحول موقف الكرملين من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، أوضح: "نعتقد أن الوضع كان يجب أن ينتقل إلى مسار التسوية السياسية-الدبلوماسية منذ الأمس".وأضاف: "روسيا على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وكان وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، حذر فيها من تداعيات الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.وحذّر من أن "ضرب هذه المنشآت قد يؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة، ما ينذر بعواقب خطيرة على السكان والبيئة"، لافتًا إلى أن أي هجوم على محطة بوشهر قد يتسبب في تسرب كميات كبيرة من الإشعاعات."روساتوم": ليس لدى إيران أي خطط لإغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية

