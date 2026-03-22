الكرملين: تسديد فواتير الغاز والكهرباء بالنسبة لأوروبا أهم من أوكرانيا حاليا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن سداد فواتير الغاز والبنزين والكهرباء حلّ محل أوكرانيا كـ"أولوية قصوى" على أجندة الحكومات الأوروبية. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء "فيستي" الروسية، اليوم الأحد: "بالنسبة لهم (الأوروبيين)، لم يعد الموضوع الأهم الآن هو أوكرانيا، بل كيفية سداد فواتير الغاز والبنزين والكهرباء".وبيّن بيسكوف أن "أوروبا ممزقة بالتناقضات، وتمر بوضع صعب، وما تزال ترفض الحوار معنا، وما تزال راغبة في استمرار الحرب في أوكرانيا، دون أن تعرف كيف تدفع ثمنها".وأوضح بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا ستحاول الآن ابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقديم مساعدات في الشرق الأوسط، مقابل تدخل واشنطن في الصراع الأوكراني: "لا أعتقد أن أوروبا في وضع يسمح لها بابتزاز أحد، أوكرانيا هي التي تبتز الجميع في أوروبا".وتابع: "لا يمكننا النجاة من هذا الوضع، الذي يزداد خطورة في ظل الظروف الراهنة، دون عودة الوقود الروسي. لا يمكن لأوروبا أن تستمر من دونه".
وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "أوروبا لن تستطيع البقاء دون النفط الروسي، في ظل أزمة نقص الوقود العالمية التي تلوح في الأفق، وهو أمر سيتضح للجميع في غضون أسبوعين".
وتابع: "لا يمكننا النجاة من هذا الوضع، الذي يزداد خطورة في ظل الظروف الراهنة، دون عودة الوقود الروسي. لا يمكن لأوروبا أن تستمر من دونه".