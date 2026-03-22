الكرملين: العملية العسكرية ضد إيران أدت إلى تماسك شعبها حول قيادته

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أدت إلى تماسك شعبها حول قيادته، مشيرًا إلى... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T11:42+0000

وقال بيسكوف: "نرى، للأسف، أن الحرب تميل إلى توسيع حدودها، نعلم جميعًا أن الهدف من هذه الحملة، هذا العدوان، في بدايته كان تغيير النظام في طهران، لكن بات الأمر واضحًا الآن أن كل عمل من هذا القبيل يُفضي إلى مزيد من الوحدة بين الشعب الإيراني حول قيادته".وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن "اغتيال قادة إيران سيترتب عليه عواقب وخيمة"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون له تأثيرات كبيرة، وقال: "هذه هي الحقيقة التي نعيشها، ولكننا نأمل ألا تصبح هذه هي القاعدة. وفي كل الأحوال، هي حالة غير طبيعية وستستمر في ترك عواقب وخيمة. لا بد أن تكون لها عواقب".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران

