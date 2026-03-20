الكرملين: أوروبا تؤجج استمرار الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن أوروبا تؤجج استمرار الصراع في أوكرانيا، بدلًا من اتباع سياسة تهدف إلى السعي لتحقيق السلام.
10:16 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 20.03.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن أوروبا تؤجج استمرار الصراع في أوكرانيا، بدلًا من اتباع سياسة تهدف إلى السعي لتحقيق السلام.
وقال بيسكوف: "سؤالنا الرئيسي لهم هو لماذا سمحوا لأنفسهم بالتورط بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا؟ ما حاجتهم إلى ذلك؟ لكن لا توجد إجابة قاطعة".
وأضاف: "لا توجد أيضًا إجابة على سؤال لماذا ما تزال الدول الأوروبية تتبع سياسة تهدف إلى إثارة استمرار هذا الصراع (في أوكرانيا)، ولماذا لا تتبع سياسة تهدف إلى تسهيل البحث عن تسوية سلمية".
وأشار إلى أن موسكو تأمل في مواصلة المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا، في المستقبل القريب، وأوضح أن "موسكو تأمل أن يكون توقف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا مؤقتًا".
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن مشتريات الغاز الروسي: "يجب على روسيا أن تفعل وستفعل ما يخدم مصالحها ومنافعها على أفضل وجه"، على حد قولها.
ووفقا له، فإن أوروبا تضرّ نفسها برفضها الغاز الروسي.
ودعا نظام كييف أن يكفّ بشكل غير مشروط عن ابتزاز الطاقة، بما في ذلك ضد الدول الأوروبية.
وتابع بيسكوف: "يجب عليه (نظام كييف) أن يتوقف بشكل غير مشروط عن ابتزاز الدول الأخرى في مجال الطاقة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".