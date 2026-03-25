تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
إعلام: إيران لا تقبل وقف إطلاق النار
ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أن إيران لا تقبل وقف إطلاق النار ودخول هذا المسار مع طرف انتهك العهود. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة حول احتمالية وقف إطلاق النار في المنطقة: إيران لا تقبل وقف إطلاق النار ودخول هذا المسار مع طرف انتهك العهود.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أطلق عدة صواريخ من سواحل إيران استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس أبراهام لينكولن"، وأكد المكتب الصحافي للجيش الإيراني إصابتها.صرح قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، بأن إيران تراقب حاملة الطائرات وأنها ستصبح هدفًا فور دخولها مجال الأنظمة الصاروخية.وأعلن المكتب الصحافي للجيش الإيراني أن "عدة صواريخ كروز مجنحة أُطلقت من سواحل إيران على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن"، مشيراً إلى أن "بعض الصواريخ أصابت السفينة الحربية".وعلق رئيس البرلمان الإيراني محمود قاليباف في تغريدة، إن بلاده "ترصد وتراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها انتشار جنودها"، مضيفاً أن "ما دمره القادة لا يمكن للجنود ترميمه وقد يصبحون ضحايا لأوهام نتنياهو"، ومؤكداً: "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
12:29 GMT 25.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemiالذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أن إيران لا تقبل وقف إطلاق النار ودخول هذا المسار مع طرف انتهك العهود.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة حول احتمالية وقف إطلاق النار في المنطقة: إيران لا تقبل وقف إطلاق النار ودخول هذا المسار مع طرف انتهك العهود.
وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أطلق عدة صواريخ من سواحل إيران استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس أبراهام لينكولن"، وأكد المكتب الصحافي للجيش الإيراني إصابتها.
صرح قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، بأن إيران تراقب حاملة الطائرات وأنها ستصبح هدفًا فور دخولها مجال الأنظمة الصاروخية.
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
إيران: أطلقنا عدة صواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"
وأعلن المكتب الصحافي للجيش الإيراني أن "عدة صواريخ كروز مجنحة أُطلقت من سواحل إيران على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن"، مشيراً إلى أن "بعض الصواريخ أصابت السفينة الحربية".
وعلق رئيس البرلمان الإيراني محمود قاليباف في تغريدة، إن بلاده "ترصد وتراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها انتشار جنودها"، مضيفاً أن "ما دمره القادة لا يمكن للجنود ترميمه وقد يصبحون ضحايا لأوهام نتنياهو"، ومؤكداً: "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
