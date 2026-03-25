إعلام: إيران لا تقبل وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أن إيران لا تقبل وقف إطلاق النار ودخول هذا المسار مع طرف انتهك العهود. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة حول احتمالية وقف إطلاق النار في المنطقة: إيران لا تقبل وقف إطلاق النار ودخول هذا المسار مع طرف انتهك العهود.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أطلق عدة صواريخ من سواحل إيران استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس أبراهام لينكولن"، وأكد المكتب الصحافي للجيش الإيراني إصابتها.صرح قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، بأن إيران تراقب حاملة الطائرات وأنها ستصبح هدفًا فور دخولها مجال الأنظمة الصاروخية.وأعلن المكتب الصحافي للجيش الإيراني أن "عدة صواريخ كروز مجنحة أُطلقت من سواحل إيران على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن"، مشيراً إلى أن "بعض الصواريخ أصابت السفينة الحربية".وعلق رئيس البرلمان الإيراني محمود قاليباف في تغريدة، إن بلاده "ترصد وتراقب عن كثب تحركات الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها انتشار جنودها"، مضيفاً أن "ما دمره القادة لا يمكن للجنود ترميمه وقد يصبحون ضحايا لأوهام نتنياهو"، ومؤكداً: "لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق إيران ولبنان

