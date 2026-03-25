المتحدثة باسم البيت الأبيض: العملية ضد إيران مستمرة
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم 25 مارس/آذار، أن العملية العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران مستمرة، رغم ظهور فرص لإجراء...
2026-03-25T09:54+0000
09:54 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 25.03.2026)
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم 25 مارس/آذار، أن العملية العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران مستمرة، رغم ظهور فرص لإجراء اتصالات دبلوماسية بين الطرفين.
وقالت ليفيت نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز": "في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفاوضوه هذه الفرصة الجديدة لإجراء اتصالات دبلوماسية، فإن عملية "الغضب الملحمي" مستمرة لتحقيق الأهداف العسكرية التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع (البنتاغون)”.
وأشارت إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تهدئة قريبة للنزاع. ووفقًا لمصادرها، يتوقع مسؤولون إسرائيليون أن تستمر العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لعدة أسابيع أخرى.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.