ترامب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن "يقتلوا على أيدي شعبهم"
أصرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على أن إيران تشارك في محادثات سلام، قائلًا إن نفي طهران ذلك هو بسبب خوف المفاوضين الإيرانيين من أن "يُقتلوا...
2026-03-26T02:04+0000
00:26 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 02:04 GMT 26.03.2026)
أصرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على أن إيران تشارك في محادثات سلام، قائلًا إن نفي طهران ذلك هو بسبب خوف المفاوضين الإيرانيين من أن "يُقتلوا على أيدي جماعتهم".
وقال ترامب في عشاء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين: "إنهم يفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق. لكنهم يخشون التصريح بذلك، لأنهم يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك سيُقتلون على أيدي جماعتهم".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة عازمة على عقد صفقة مع إيران في غضون خمسة أيام أو أقل، فيما ردت طهران بأن لا صحة لما تردد عن إجراء مباحثات مع واشنطن.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".