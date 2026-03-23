ترامب يزعم أن إيران وافقت على التخلي عن الأسلحة النووية وأنها تريد السلام
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الحوار المتجدد الذي جرى في نهاية الأسبوع الماضي، أظهر رغبة إيران في السعي إلى السلام والتخلي عن برنامجها... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T17:15+0000
17:04 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 17:15 GMT 23.03.2026)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الحوار المتجدد الذي جرى في نهاية الأسبوع الماضي، أظهر رغبة إيران في السعي إلى السلام والتخلي عن برنامجها النووي.
وقال ترامب، مخاطبا أنصاره في ممفيس بولاية تينيسي: "إنهم ملتزمون بالسلام. وقد وافق الجانب الإيراني على التخلي عن أسلحته النووية، لكن يبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى أرضية مشتركة بشأن معظم القضايا خلال المفاوضات الأخيرة.
وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين أنه إذا تكللت المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة بالنجاح، فسيتم حل النزاع، قائلا: "سنرى كيف ستسير الأمور، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسنتمكن في نهاية المطاف من حل هذه القضية".
وزعم ترامب أن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن تشاركها هذه الرغبة، وقال: "إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق، ونحن أيضا نود إبرام هذا الاتفاق".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.