https://sarabic.ae/20260417/باحث-في-الشأن-الإيراني-فتح-مضيق-هرمز-يعكس-تقدما-في-المفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-1112649192.html
باحث في الشأن الإيراني: فتح مضيق هرمز يعكس تقدما في المفاوضات بين أمريكا وإيران
باحث في الشأن الإيراني: فتح مضيق هرمز يعكس تقدما في المفاوضات بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد خليلي، بأن إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يعكس تقدما ملحوظا في مسار المفاوضات، في ظل تصاعد دور الوساطة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T15:14+0000
2026-04-17T15:14+0000
2026-04-17T15:14+0000
حصري
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
وأوضح خليلي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "فتح مضيق هرمز تزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان، وأن المنطقة أمام معادلة جديدة، تقوم على أن أي اعتداء عسكري على إيران أو حلفائها، ولا سيما في لبنان قد يقابله إغلاق المضيق أو تقييد حركة الملاحة فيه"، مؤكدا أن "المنطقة تدخل مسارا جديدا بناء على نتائج العدوان الأمريكي على إيران".وأضاف أن "إيران لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، ولن تقبل بتهميش دورها الإقليمي، وأنها حرصت على تجنب الصدام مع دول الجوار"، مشددا على أنها "لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها، ولا سيما في علاقاتها الخارجية".ولفت خليلي إلى أنه "لا إثبات على فعالية الحصار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ومضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "حركة السفن المرتبطة بإيران استمرت عبر المضيق بشكل طبيعي".وكتب عراقجي على منصة "إكس": "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".إعلام: إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولارترامب: مضيق هرمز مفتوح مع استمرار الحصار البحري على إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
باحث في الشأن الإيراني: فتح مضيق هرمز يعكس تقدما في المفاوضات بين أمريكا وإيران
حصري
أفاد الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد خليلي، بأن إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يعكس تقدما ملحوظا في مسار المفاوضات، في ظل تصاعد دور الوساطة الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن وخفض التوتر، وسط مؤشرات على توجه الأطراف نحو تسوية سياسية بعد تعثر الخيارات العسكرية.
وأوضح خليلي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "فتح مضيق هرمز تزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان، وأن المنطقة أمام معادلة جديدة، تقوم على أن أي اعتداء عسكري على إيران أو حلفائها، ولا سيما في لبنان قد يقابله إغلاق المضيق أو تقييد حركة الملاحة فيه"، مؤكدا أن "المنطقة تدخل مسارا جديدا بناء على نتائج العدوان الأمريكي على إيران".
وأكد أنه "لم يعد بالإمكان تجاهل إيران أو محاصرتها على المستويات العسكرية والاقتصادية والأمنية، بعد أن عجزت الولايات المتحدة الأمريكية عن كسرها على المستوى العسكري"، معتبرا أن "صمود إيران عسكريا وشعبيا، سينعكس مكاسبا سياسية على طاولة المفاوضات لها ولحلفائها في المنطقة".
وأضاف أن "إيران لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، ولن تقبل بتهميش دورها الإقليمي، وأنها حرصت على تجنب الصدام مع دول الجوار"، مشددا على أنها "لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها، ولا سيما في علاقاتها الخارجية".
ولفت خليلي إلى أنه "لا إثبات على فعالية الحصار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ومضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "حركة السفن المرتبطة بإيران استمرت عبر المضيق بشكل طبيعي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".