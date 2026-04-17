باحث في الشأن الإيراني: فتح مضيق هرمز يعكس تقدما في المفاوضات بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أفاد الباحث في الشأن الإيراني، مهرداد خليلي، بأن إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يعكس تقدما ملحوظا في مسار المفاوضات، في ظل تصاعد دور الوساطة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T15:14+0000

وأوضح خليلي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "فتح مضيق هرمز تزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان، وأن المنطقة أمام معادلة جديدة، تقوم على أن أي اعتداء عسكري على إيران أو حلفائها، ولا سيما في لبنان قد يقابله إغلاق المضيق أو تقييد حركة الملاحة فيه"، مؤكدا أن "المنطقة تدخل مسارا جديدا بناء على نتائج العدوان الأمريكي على إيران".وأضاف أن "إيران لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، ولن تقبل بتهميش دورها الإقليمي، وأنها حرصت على تجنب الصدام مع دول الجوار"، مشددا على أنها "لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها، ولا سيما في علاقاتها الخارجية".ولفت خليلي إلى أنه "لا إثبات على فعالية الحصار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ومضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "حركة السفن المرتبطة بإيران استمرت عبر المضيق بشكل طبيعي".وكتب عراقجي على منصة "إكس": "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".إعلام: إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولارترامب: مضيق هرمز مفتوح مع استمرار الحصار البحري على إيران

