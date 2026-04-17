خبير عسكري: فتح إيران لمضيق هرمز يرفع عنها المسؤولية القانونية عن أي حوادث ملاحية مستقبلا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير عسكري: فتح إيران لمضيق هرمز يرفع عنها المسؤولية القانونية عن أي حوادث ملاحية مستقبلا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".
ترامب: مضيق هرمز مفتوح مع استمرار الحصار البحري على إيران
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" أمام حركة الملاحة والتجارة، موجها الشكر لإيران على إعادة فتحه، ومؤكدا جاهزيته للمرور الكامل.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الحصار البحري سيظل ساريا بكامل قوته، لكنه سيقتصر على إيران فقط، إلى حين استكمال ما وصفه بـ"المعاملة" معها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا المسار قد يتم بسرعة نظرا لأن معظم نقاطه جرى التفاوض عليها مسبقا.
من ناحيته، قال الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن "إيران بشكل ينكره الجانب الإسرائيلي، بشأن تنفيذ شرطها حول متطلبات بناء السلم للهدنة الحالية، المتمثلة في وقف إطلاق النار في لبنان وربطه بوقف إطلاق النار في إيران، وأنها التزمت بالبند الخاص بها بفتح مضيق هرمز".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الموقف الإيراني بشأن "ألغام المضيق" يمثل تكتيكا سياسيا وقانونيا ذكيا، خاصة أن إعلانها عن وجود ألغام دون تقديم خرائط لها، وتوجيه السفن للعبور من الجانب العماني للمضيق، تكون طهران قد رفعت عن كاهلها المسؤولية القانونية عن أي حوادث قد تقع للسفن مستقبلا".
وأشار الخبير العسكري إلى أن عملية إزالة الألغام من قبل الجانب الأمريكي قد تستغرق أكثر من شهر، مما يمنح إيران فرصة للتفاوض قد تمتد لـ 60 يوما.
وأضاف أن طهران استطاعت بهذه الخطوة "التقاط الأنفاس" وتصدير أكبر كمية ممكنة من النفط، بعائدات تصل إلى 54 مليون دولار يوميا، فضلا عن تأمين إمداداتها.
القيادة المركزية الأمريكية: 19 سفينة امتثلت للعودة إلى إيران منذ بدء حصار هرمز
واعتبر راغب أن قرار إيران بفتح المضيق قد أسقط فعليا قرار الحصار الأمريكي، إذ وضع واشنطن أمام معضلة دولية، أي أن استمرار الحصار سيجعل أمريكا تظهر بمظهر من يغلق الممرات الملاحية العالمية.
وأكد راغب أن "التحركات العسكرية للطرفين لا تشي بتهدئة حقيقية، حيث رصدت الأقمار الصناعية تحريك إيران لصواروخ باتجاه مناطق الاشتباك المحتملة"، وفي المقابل، أشار إلى أن "الولايات المتحدة تواصل حشد قواتها برفع عدد حاملات الطائرات في المنطقة إلى ثلاث (جورج بوش، جيرالد فورد، وبوكسر)، وهو التواجد الأكبر منذ عام 2003، بالإضافة إلى تعزيزات من القوات المحمولة جوا".

ويرى راغب أن "الصراع سيبقى "مجمدا مؤقتا" أو مؤجلا، طالما لم يتم حسم ملفين شائكين هما: تسليم اليورانيوم المخصب، ونزع سلاح "حزب الله"، وهو ما أستبعد حدوثه في المدى المنظور".

وبشأن الدور الباكستاني، يقول راغب: "رغم ثقل باكستان الإقليمي، تظل محكومة بعلاقاتها الاستراتيجية مع السعودية والولايات المتحدة، وأن التحركات الباكستانية الأخيرة، وتزامن زيارة رئيس أركان جيشها لطهران مع تواجد رئيس وزرائها في الرياض، هي رسالة سياسية واضحة بأن أي وساطة لن تتم إلا بما يرضي توافق كافة الأطراف المعنية".
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.
