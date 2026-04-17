حاتمي: الجيش الإيراني جاهز لمواجهة أي اعتداء بعيون مفتوحة وأيد على الزناد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260417/حاتمي-الجيش-الإيراني-جاهز-لمواجهة-أي-اعتداء-بعيون-مفتوحة-وأيد-على-الزناد-1112627923.html
حاتمي: الجيش الإيراني جاهز لمواجهة أي اعتداء بعيون مفتوحة وأيد على الزناد
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، بأن الجيش جاهز لمواجهة أي تهديد أو اعتداء من الأعداء بعزم راسخ وعيون مفتوحة وأيد على الزناد. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، بأن الجيش جاهز لمواجهة أي تهديد أو اعتداء من الأعداء بعزم راسخ وعيون مفتوحة وأيد على الزناد.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء حاتمي جاءت بمناسبة يوم الجيش الإيراني والذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام.
سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وإسرائيل على اغتيال المسؤولين الإيرانيين
04:31 GMT
وقال اللواء حاتمي: "نحن بعزم راسخ وعيون يقظة وإرادة فولاذية، وأيد على الزناد، جاهزون لمواجهة أي تهديد أو اعتداء من الأعداء، وسنبقى أوفياء لعهدنا حتى الرمق الأخير".
وتابع القائد العام للجيش الإيراني أن "17 أبريل، هو يوم الجيش الإيراني وتكريم لملاحم القوات البرية، ولقد وقف الجيش الإيراني بعزة وقوة أمام أعداء إيران الإسلامية اللدودين، وكان في الوقت نفسه حاضرا بتضحياته وغيرته في ميادين الإغاثة وتقديم الخدمات".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. وقُتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأميركي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
