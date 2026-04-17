إعلام إسرائيلي: الحرب على إيران بدأت بـ"زئير الأسد" وانتهت كـ"مواء القطط"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام إسرائيلي: الحرب على إيران بدأت بـ"زئير الأسد" وانتهت كـ"مواء القطط"
سبوتنيك عربي
© AP Photoآثار قصف إيراني في إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت بـ"زئير الأسد" انتهت كـ"مواء القطط"، وفق تعبيرها.
وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الحرب التي بدأتها إسرائيل بعملية "زئير الأسد"، بدأت تبدو الآن كـ"مواء القطط"، بعدما صار الحدث ينهار على ذاته.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك حالة من الغموض تكتنف الساحة السياسية والمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من يقرر متى تبدأ الحرب على إيران ومتى تتوقف.
سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل
إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وإسرائيل على اغتيال المسؤولين الإيرانيين
04:31 GMT
وجاء تعليق الصحيفة على لسان محللها للشؤون العسكرية آفي أشكنازي، في سياق الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، ومدى دخوله حيز التنفيذ، حيث تصاعدت الانتقادات الموجّهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي شددت على أن أهداف الحرب "لم تتحقق وأن نتائجها ستصبح أكثر مرارة، وخصوصا على المنطقة الشمالية"، على حد قولها.
وأفاد أشكنازي بأن "الحرب الإسرائيلية على إيران والمعروفة باسم "زئير الأسد"، وضعت إسرائيل في موقف صعب في المنطقة، فقد حصلت إيران أمس (الخميس) على اعتراف كامل من الولايات المتحدة بأنها صاحبة القرار في لبنان".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون مستعدًا لتقديم تنازلات جديدة بشأن إيران، رغبةً منه في إنهاء الصراع.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن مسؤول خليجي رفيع المستوى، قوله: "أعتقد أنه (ترامب) سيقدم تنازلات جديدة... إنه جادٌّ بشأن المفاوضات ويرغب بشدة في إنهاء هذا الصراع".
وأردف: "لكن الإيرانيين يرفضون حتى الآن منحه ما يحتاجه لحفظ ماء الوجه والانسحاب من الصراع".
وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي
حاتمي: الجيش الإيراني جاهز لمواجهة أي اعتداء بعيون مفتوحة وأيد على الزناد
06:35 GMT
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وبعد ذلك، صرّح جي.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
