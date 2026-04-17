إعلام إسرائيلي: الحرب على إيران بدأت بـ"زئير الأسد" وانتهت كـ"مواء القطط"

إعلام إسرائيلي: الحرب على إيران بدأت بـ"زئير الأسد" وانتهت كـ"مواء القطط"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت بـ"زئير الأسد" انتهت كـ"مواء القطط"، وفق تعبيرها. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T08:30+0000

2026-04-17T08:30+0000

2026-04-17T08:30+0000

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الحرب التي بدأتها إسرائيل بعملية "زئير الأسد"، بدأت تبدو الآن كـ"مواء القطط"، بعدما صار الحدث ينهار على ذاته.ولفتت الصحيفة إلى أن هناك حالة من الغموض تكتنف الساحة السياسية والمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من يقرر متى تبدأ الحرب على إيران ومتى تتوقف.وجاء تعليق الصحيفة على لسان محللها للشؤون العسكرية آفي أشكنازي، في سياق الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، ومدى دخوله حيز التنفيذ، حيث تصاعدت الانتقادات الموجّهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي شددت على أن أهداف الحرب "لم تتحقق وأن نتائجها ستصبح أكثر مرارة، وخصوصا على المنطقة الشمالية"، على حد قولها.وأفاد أشكنازي بأن "الحرب الإسرائيلية على إيران والمعروفة باسم "زئير الأسد"، وضعت إسرائيل في موقف صعب في المنطقة، فقد حصلت إيران أمس (الخميس) على اعتراف كامل من الولايات المتحدة بأنها صاحبة القرار في لبنان".وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن مسؤول خليجي رفيع المستوى، قوله: "أعتقد أنه (ترامب) سيقدم تنازلات جديدة... إنه جادٌّ بشأن المفاوضات ويرغب بشدة في إنهاء هذا الصراع".وأردف: "لكن الإيرانيين يرفضون حتى الآن منحه ما يحتاجه لحفظ ماء الوجه والانسحاب من الصراع".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح جي.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

https://sarabic.ae/20260417/إيران-تطالب-بمحاسبة-أمريكا-وإسرائيل-على-اغتيال-المسؤولين-الإيرانيين-1112627007.html

https://sarabic.ae/20260417/حاتمي-الجيش-الإيراني-جاهز-لمواجهة-أي-اعتداء-بعيون-مفتوحة-وأيد-على-الزناد-1112627923.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار