ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يوم أو يومين. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T16:43+0000
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يوم أو يومين.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "الإيرانيون يرغبون في الاجتماع. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".
وتابع :"أعتقد أن الاجتماع سيُعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال اليوم أو اليومين المقبلين".
وأضاف: "الاتفاق مع إيران سيجعل إسرائيل آمنة وستكون في وضع ممتاز مع نهاية الحرب".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز
مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.
وقال عراقجي: "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، يعلن عن فتح ممر عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المتفق عليه، كما أعلنته سابقا منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية".
وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.
يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية
على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.