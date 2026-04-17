ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يوم أو يومين.

2026-04-17T16:43+0000

وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "الإيرانيون يرغبون في الاجتماع. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".وأضاف: "الاتفاق مع إيران سيجعل إسرائيل آمنة وستكون في وضع ممتاز مع نهاية الحرب".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

https://sarabic.ae/20260417/ترامب-إيران-تزيل-الألغام-البحرية-وتتعهد-بعدم-إغلاق-مضيق-هرمز-مجددا--1112649807.html

