نتنياهو: تحركنا منع إيران من امتلاك سلاح نووي يهدد وجود الشعب اليهودي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: تحركنا منع إيران من امتلاك سلاح نووي يهدد وجود الشعب اليهودي
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده واجهت خلال الفترة الماضية ما وصفه بـ"تهديد كبير" من إيران، زاعمًا أن طهران "كانت تسعى قبل... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده واجهت خلال الفترة الماضية ما وصفه بـ"تهديد كبير" من إيران، زاعمًا أن طهران "كانت تسعى قبل ما يزيد قليلًا عن عام لتطوير سلاح نووي، قبل أن يتم إحباط ذلك عبر عمليات عسكرية"، وفق تعبيره.
واعتبر نتنياهو أن هذه التحركات "حالت دون امتلاك إيران قدرات نووية"، مضيفًا أن "عدم التحرك كان سيشكل تهديدًا وجوديًا لشعب إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا السياق: "هذا ليس كلامًا فارغًا، لو لم نتدخل في عمليتي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد"، لكان الإيرانيون قد امتلكوا قنابل نووية، ولكانت تلك بداية النهاية للشعب اليهودي، كان علينا أن نتحرك"، على حد قوله.
وتابع نتنياهو: "لم نغيّر الشرق الأوسط فحسب، بل غيّرنا أنفسنا أيضًا، لأننا نفعل أشياء لم يحلم بها أي بلد من قبل، وربما ظننا أيضًا، في خضم نقاشاتنا الداخلية، أننا لن نملك القوة الكافية لفعل ذلك، لأن هذا ما ظنّه أعداؤنا، لقد كانوا مخطئين"، وفقا لموقع "Israel National News".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وبعد ذلك، صرّح جي.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
