نتنياهو: تحركنا منع إيران من امتلاك سلاح نووي يهدد وجود الشعب اليهودي

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده واجهت خلال الفترة الماضية ما وصفه بـ"تهديد كبير" من إيران، زاعمًا أن طهران "كانت تسعى قبل...

واعتبر نتنياهو أن هذه التحركات "حالت دون امتلاك إيران قدرات نووية"، مضيفًا أن "عدم التحرك كان سيشكل تهديدًا وجوديًا لشعب إسرائيل".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا السياق: "هذا ليس كلامًا فارغًا، لو لم نتدخل في عمليتي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد"، لكان الإيرانيون قد امتلكوا قنابل نووية، ولكانت تلك بداية النهاية للشعب اليهودي، كان علينا أن نتحرك"، على حد قوله.وتابع نتنياهو: "لم نغيّر الشرق الأوسط فحسب، بل غيّرنا أنفسنا أيضًا، لأننا نفعل أشياء لم يحلم بها أي بلد من قبل، وربما ظننا أيضًا، في خضم نقاشاتنا الداخلية، أننا لن نملك القوة الكافية لفعل ذلك، لأن هذا ما ظنّه أعداؤنا، لقد كانوا مخطئين"، وفقا لموقع "Israel National News".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح جي.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

