https://sarabic.ae/20260416/نتنياهو-ترامب-مصمم-على-منع-إيران-من-امتلاك-قدرات-نووية-1112621062.html
نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية
نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، مشيرًا إلى وجود "إعلان قوي للغاية" بهذا... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T19:12+0000
2026-04-16T19:12+0000
2026-04-16T19:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg
وقال نتنياهو، في بيان متلفز، إن هناك فرصة لإبرام "اتفاق تاريخي" مع لبنان، مؤكدًا أن أهداف بلاده تتمثل في تجريد "حزب الله" من السلاح والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.وأضاف أنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان لمدة 10 أيام، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لم توافق على مطلب "حزب الله" بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة إلى الحدود الدولية.وقال ترامب للصحفيين: "الاتفاق مع إيران قريب جدا لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".وتابع: "هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران وهناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنطق، ولن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي، وإذا تم توقيع الاتفاق (مع إيران) في إسلام آباد، فمن الممكن جداً أن أذهب إلى هناك".وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه، وإيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث، والاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا".وأشار إلى أن حصار موانئ إيران متماسك، مضيفا: "هناك تقدم كبير بهذا الشأن. إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف، وهي مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".وأكمل: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع لأول مرة منذ 44 عاما، وسيجتمع لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_52:0:2540:1866_1920x0_80_0_0_a83c6bfcd74ccfbfa7639ae2d85cf602.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار لبنان
نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، مشيرًا إلى وجود "إعلان قوي للغاية" بهذا الشأن يضمن عدم حيازة طهران أسلحة نووية.
وقال نتنياهو، في بيان متلفز، إن هناك فرصة لإبرام "اتفاق تاريخي" مع لبنان
، مؤكدًا أن أهداف بلاده تتمثل في تجريد "حزب الله" من السلاح والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأضاف أنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان لمدة 10 أيام، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لم توافق على مطلب "حزب الله" بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة إلى الحدود الدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكا، مؤكدا رفض بلاده القاطع لامتلاك طهران سلاحا نوويا.
وقال ترامب
للصحفيين: "الاتفاق مع إيران قريب جدا لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".
وتابع: "هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران وهناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنطق، ولن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي، وإذا تم توقيع الاتفاق (مع إيران) في إسلام آباد، فمن الممكن جداً أن أذهب إلى هناك".
وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران
فإن القتال سيتم استئنافه، وإيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث، والاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا".
وأشار إلى أن حصار موانئ إيران متماسك، مضيفا: "هناك تقدم كبير بهذا الشأن. إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف، وهي مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".
وفي السياق ذاته، قال ترامب: "أجريت اتصالين هاتفيين ممتازين مع الرئيس اللبناني ورئيس وزراء إسرائيل، وسألتقي معهما".
وأكمل: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع لأول مرة منذ 44 عاما، وسيجتمع لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.