نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260416/نتنياهو-ترامب-مصمم-على-منع-إيران-من-امتلاك-قدرات-نووية-1112621062.html
نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية
نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، مشيرًا إلى وجود "إعلان قوي للغاية" بهذا... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T19:12+0000
2026-04-16T19:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg
وقال نتنياهو، في بيان متلفز، إن هناك فرصة لإبرام "اتفاق تاريخي" مع لبنان، مؤكدًا أن أهداف بلاده تتمثل في تجريد "حزب الله" من السلاح والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.وأضاف أنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان لمدة 10 أيام، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لم توافق على مطلب "حزب الله" بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة إلى الحدود الدولية.وقال ترامب للصحفيين: "الاتفاق مع إيران قريب جدا لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".وتابع: "هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران وهناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنطق، ولن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي، وإذا تم توقيع الاتفاق (مع إيران) في إسلام آباد، فمن الممكن جداً أن أذهب إلى هناك".وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه، وإيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث، والاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا".وأشار إلى أن حصار موانئ إيران متماسك، مضيفا: "هناك تقدم كبير بهذا الشأن. إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف، وهي مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".وأكمل: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع لأول مرة منذ 44 عاما، وسيجتمع لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
https://sarabic.ae/20260416/ترامب-نحن-قريبون-جدا-من-إبرام-اتفاق-مع-إيران-1112620077.html
https://sarabic.ae/20260416/البيت-الأبيض-متفائلون-بشأن-احتمالات-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1112606176.html
https://sarabic.ae/20260416/إيران-عازمون-على-محاسبة-واشنطن-وتل-أبيب-على-اغتيال-عدد-من-قادتنا-1112604418.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_52:0:2540:1866_1920x0_80_0_0_a83c6bfcd74ccfbfa7639ae2d85cf602.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار لبنان

نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية

19:12 GMT 16.04.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، مشيرًا إلى وجود "إعلان قوي للغاية" بهذا الشأن يضمن عدم حيازة طهران أسلحة نووية.
وقال نتنياهو، في بيان متلفز، إن هناك فرصة لإبرام "اتفاق تاريخي" مع لبنان، مؤكدًا أن أهداف بلاده تتمثل في تجريد "حزب الله" من السلاح والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
ترامب: نحن قريبون جدا من إبرام اتفاق مع إيران
18:29 GMT
وأضاف أنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان لمدة 10 أيام، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لم توافق على مطلب "حزب الله" بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة إلى الحدود الدولية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكا، مؤكدا رفض بلاده القاطع لامتلاك طهران سلاحا نوويا.
وقال ترامب للصحفيين: "الاتفاق مع إيران قريب جدا لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".
وتابع: "هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران وهناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنطق، ولن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي، وإذا تم توقيع الاتفاق (مع إيران) في إسلام آباد، فمن الممكن جداً أن أذهب إلى هناك".
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
البيت الأبيض: متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران
09:30 GMT
وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه، وإيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث، والاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا".
وأشار إلى أن حصار موانئ إيران متماسك، مضيفا: "هناك تقدم كبير بهذا الشأن. إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف، وهي مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".
وفي السياق ذاته، قال ترامب: "أجريت اتصالين هاتفيين ممتازين مع الرئيس اللبناني ورئيس وزراء إسرائيل، وسألتقي معهما".
جنازة تشييع ضحايا تحطم طائرة بوينغ الأوكرانية في جرجان الإيرانية، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
إيران: عازمون على محاسبة واشنطن وتل أبيب على اغتيال عدد من قادتنا
09:14 GMT
وأكمل: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع لأول مرة منذ 44 عاما، وسيجتمع لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала