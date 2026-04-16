https://sarabic.ae/20260416/نتنياهو-ترامب-مصمم-على-منع-إيران-من-امتلاك-قدرات-نووية-1112621062.html

نتنياهو: ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، مشيرًا إلى وجود "إعلان قوي للغاية" بهذا... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110303307_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_93e17857270bbdfefbccb84dfb568696.jpg

وقال نتنياهو، في بيان متلفز، إن هناك فرصة لإبرام "اتفاق تاريخي" مع لبنان، مؤكدًا أن أهداف بلاده تتمثل في تجريد "حزب الله" من السلاح والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.وأضاف أنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان لمدة 10 أيام، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لم توافق على مطلب "حزب الله" بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة إلى الحدود الدولية.وقال ترامب للصحفيين: "الاتفاق مع إيران قريب جدا لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".وتابع: "هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران وهناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنطق، ولن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي، وإذا تم توقيع الاتفاق (مع إيران) في إسلام آباد، فمن الممكن جداً أن أذهب إلى هناك".وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه، وإيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث، والاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا".وأشار إلى أن حصار موانئ إيران متماسك، مضيفا: "هناك تقدم كبير بهذا الشأن. إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف، وهي مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".وأكمل: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع لأول مرة منذ 44 عاما، وسيجتمع لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

