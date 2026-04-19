إعلام: إيران لم تقرر بعد بشأن إرسال وفد إلى باكستان في ظل استمرار الحصار

إعلام: إيران لم تقرر بعد بشأن إرسال وفد إلى باكستان في ظل استمرار الحصار

سبوتنيك عربي

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إن "إيران لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إرسال فريق تفاوضي"، مؤكدة أنه "لن تُجرى أي مفاوضات طالما استمر ما وصفته بـ"الحصار... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T14:38+0000

2026-04-19T14:38+0000

وأوضحت وكالة "تسنيم"، أن "تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا عبر الوسيط الباكستاني، حتى بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات".وأشارت إلى أن "هذا التواصل يأتي امتدادًا لمسار التفاوض السابق، الذي انتهى دون نتائج"، مرجعة ذلك إلى "المطالب الأمريكية المفرطة".وذكرت "تسنيم"، أن "الوسيط الباكستاني استأنف مؤخرًا نقل الرسائل بين الجانبين"، فيما شددت طهران على أن أي مفاوضات جديدة لن تتم ما لم يتم إلغاء الإجراءات البحرية المفروضة.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.

https://sarabic.ae/20260419/إيران-تستأنف-تشغيل-الرحلات-الدولية-من-مطار-مشهد-بدءا-من-20-أبريل-الجاري-1112688770.html

https://sarabic.ae/20260419/نتنياهو-تحركنا-منع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-يهدد-وجود-الشعب-اليهودي-1112686423.html

https://sarabic.ae/20260419/مع-اقتراب-نهاية-وقف-إطلاق-النار-بزشكيان-ترامب-لا-يحق-له-حرمان-إيران-من-حقوقها-النووية-1112683388.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم