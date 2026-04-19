إيران تستأنف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" بدءا من 20 أبريل الجاري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260419/إيران-تستأنف-تشغيل-الرحلات-الدولية-من-مطار-مشهد-بدءا-من-20-أبريل-الجاري-1112688770.html
إيران تستأنف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" بدءا من 20 أبريل الجاري
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، استئناف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" في شمال شرق البلاد، بدءا من غد الاثنين، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T14:10+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
شركات طيران
رحلات جوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
وذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الأحد أنه "سيتم منح مطار مشهد تصريحا بتشغيل رحلات الركاب الدولية اعتبارا من غد 20 نيسان/ أبريل".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأعلنت إيران، أمس السبت، استمرار إجراءاتها المشددة على مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بعد وقت قصير من الإعلان عن فتحه عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ."سنتكوم": 23 سفينة تعود أدراجها التزاما بتوجيهات الحصار البحري على سواحل إيرانطهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
https://sarabic.ae/20260417/إيران-تطالب-بمحاسبة-أمريكا-وإسرائيل-على-اغتيال-المسؤولين-الإيرانيين-1112627007.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:10 GMT 19.04.2026
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© Sputnik . YouTube
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، استئناف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" في شمال شرق البلاد، بدءا من غد الاثنين، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد العسكري مع أمريكا وإسرائيل.
وذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الأحد أنه "سيتم منح مطار مشهد تصريحا بتشغيل رحلات الركاب الدولية اعتبارا من غد 20 نيسان/ أبريل".

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى أن استئناف عمليات الطيران في المطارات سيجري تدريجيًا.

سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وإسرائيل على اغتيال المسؤولين الإيرانيين
17 أبريل, 04:31 GMT
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأعلنت إيران، أمس السبت، استمرار إجراءاتها المشددة على مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بعد وقت قصير من الإعلان عن فتحه عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.
"سنتكوم": 23 سفينة تعود أدراجها التزاما بتوجيهات الحصار البحري على سواحل إيران
طهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала