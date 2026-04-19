إيران تستأنف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" بدءا من 20 أبريل الجاري
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، استئناف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" في شمال شرق البلاد، بدءا من غد الاثنين، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T14:10+0000
وذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الأحد أنه "سيتم منح مطار مشهد تصريحا بتشغيل رحلات الركاب الدولية اعتبارا من غد 20 نيسان/ أبريل".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأعلنت إيران، أمس السبت، استمرار إجراءاتها المشددة على مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بعد وقت قصير من الإعلان عن فتحه عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20260417/إيران-تطالب-بمحاسبة-أمريكا-وإسرائيل-على-اغتيال-المسؤولين-الإيرانيين-1112627007.html
أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، استئناف تشغيل الرحلات الدولية من مطار "مشهد" في شمال شرق البلاد، بدءا من غد الاثنين، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب التصعيد العسكري مع أمريكا وإسرائيل.
وذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الأحد أنه "سيتم منح مطار مشهد تصريحا بتشغيل رحلات الركاب الدولية اعتبارا من غد 20 نيسان/ أبريل".
وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى أن استئناف عمليات الطيران في المطارات سيجري تدريجيًا.
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأعلنت إيران، أمس السبت، استمرار إجراءاتها المشددة على مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بعد وقت قصير من الإعلان عن فتحه عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.