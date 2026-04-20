"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"
"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"
سبوتنيك عربي
نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، لقطات مصورة قالت إنها لمشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس طرابلس" وهم... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T06:14+0000
2026-04-20T06:14+0000
2026-04-20T06:14+0000
وجاء في التعليق على مقطع فيديو المنشور عبر حسابات "سنتكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي: "غادر جنود مشاة البحرية الأمريكية سفينة الإنزال البرمائي "يو إس إس طرابلس" بواسطة مروحية، وعبروا بحر العرب للصعود إلى السفينة "إم/في توسكا" والاستيلاء عليها. ونزل جنود مشاة البحرية بالحبال على متن السفينة الإيرانية في 20 أبريل (نيسان الجاري)، بعد أن عطّلت المدمرة الصاروخية الموجّهة "يو إس إس سبروانس" (DDG 111) نظام دفع "توسكا"، وذلك بعد عدم قيام السفينة التجارية في الامتثال للتحذيرات المتكررة من القوات الأمريكية على مدار 6 ساعات".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.ومن جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة يُفترض أن تُعقد اليوم الاثنين في إسلام آباد.وكالة: ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار الأمريكي وتصل إلى المياه الإيرانيةمصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"
نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، لقطات مصورة قالت إنها لمشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس طرابلس" وهم يستولون على السفينة الشحن الإيرانية "توسكا" في مياه خليج عُمان شمال غرب بحر العرب.
وجاء في التعليق على مقطع فيديو المنشور عبر حسابات "سنتكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي: "غادر جنود مشاة البحرية الأمريكية سفينة الإنزال البرمائي "يو إس إس طرابلس" بواسطة مروحية، وعبروا بحر العرب للصعود إلى السفينة "إم/في توسكا" والاستيلاء عليها. ونزل جنود مشاة البحرية بالحبال على متن السفينة الإيرانية في 20 أبريل (نيسان الجاري)، بعد أن عطّلت المدمرة الصاروخية الموجّهة "يو إس إس سبروانس" (DDG 111) نظام دفع "توسكا"، وذلك بعد عدم قيام السفينة التجارية في الامتثال للتحذيرات المتكررة من القوات الأمريكية على مدار 6 ساعات".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
ومن جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة يُفترض أن تُعقد اليوم الاثنين في إسلام آباد.