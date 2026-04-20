"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260420/سنتكوم-تنشر-مشاهد-لإنزال-مشاة-البحرية-الأمريكية-على-السفينة-الإيرانية-توسكا-1112701591.html
"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"
سبوتنيك عربي
نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، لقطات مصورة قالت إنها لمشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس طرابلس" وهم... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073273699_0:304:3070:2031_1920x0_80_0_0_f5888d3ef2c79faa3cc9067633301391.jpg
وجاء في التعليق على مقطع فيديو المنشور عبر حسابات "سنتكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي: "غادر جنود مشاة البحرية الأمريكية سفينة الإنزال البرمائي "يو إس إس طرابلس" بواسطة مروحية، وعبروا بحر العرب للصعود إلى السفينة "إم/في توسكا" والاستيلاء عليها. ونزل جنود مشاة البحرية بالحبال على متن السفينة الإيرانية في 20 أبريل (نيسان الجاري)، بعد أن عطّلت المدمرة الصاروخية الموجّهة "يو إس إس سبروانس" (DDG 111) نظام دفع "توسكا"، وذلك بعد عدم قيام السفينة التجارية في الامتثال للتحذيرات المتكررة من القوات الأمريكية على مدار 6 ساعات".
"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"

06:14 GMT 20.04.2026
© AP Photo / U.S. Navyتُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023.
© AP Photo / U.S. Navy
نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، لقطات مصورة قالت إنها لمشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس طرابلس" وهم يستولون على السفينة الشحن الإيرانية "توسكا" في مياه خليج عُمان شمال غرب بحر العرب.
وجاء في التعليق على مقطع فيديو المنشور عبر حسابات "سنتكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي: "غادر جنود مشاة البحرية الأمريكية سفينة الإنزال البرمائي "يو إس إس طرابلس" بواسطة مروحية، وعبروا بحر العرب للصعود إلى السفينة "إم/في توسكا" والاستيلاء عليها. ونزل جنود مشاة البحرية بالحبال على متن السفينة الإيرانية في 20 أبريل (نيسان الجاري)، بعد أن عطّلت المدمرة الصاروخية الموجّهة "يو إس إس سبروانس" (DDG 111) نظام دفع "توسكا"، وذلك بعد عدم قيام السفينة التجارية في الامتثال للتحذيرات المتكررة من القوات الأمريكية على مدار 6 ساعات".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول اختراق الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان"، على حد قولها. ووفقًا للقيادة، فإن السفينة تخضع حاليًا للاحتجاز الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة.
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"
04:25 GMT
ومن جهتها، وصفت طهران العملية بأنها "قرصنة بحرية" وتوعدت بالرد، معتبرة ما جرى "انتهاكا" لوقف إطلاق النار، الذي أُعلن قبل أيام بوساطة باكستانية، في وقت كانت الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة يُفترض أن تُعقد اليوم الاثنين في إسلام آباد.
وكالة: ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار الأمريكي وتصل إلى المياه الإيرانية
مصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
