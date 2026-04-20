القيادة المركزية الأمريكية تعلن احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"
أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، احتجاز سفينة تجارية إيرانية حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T04:43+0000
04:25 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 04:43 GMT 20.04.2026)
أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، احتجاز سفينة تجارية إيرانية حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان.
وقالت "سنتكوم" عبر حسابها على منصة " إكس": "قامت القوات الأمريكية العاملة في بحر العرب بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، تلقت السفينة الإيرانية تحذيرات عدة بشأن انتهاك الحصار.
وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة 6 ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".
بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن، وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة تخضع حاليًا للسيطرة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه "منذ بدء الحصار، أجبرت القوات الأمريكية 25 سفينة تجارية على العودة أو الرجوع إلى المواني الإيرانية".
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.
ومن جهته، أعلن "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني، أن الولايات المتحدة أقدمت، "عبر خرق وقف إطلاق النار وارتكاب عمل من أعمال القرصنة البحرية، على إطلاق النار نحو إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان".
وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".