القيادة المركزية الأمريكية تعلن احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260420/القيادة-المركزية-الأمريكية-تحتجر-سفينة-تجارية-إيرانية-1112700895.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"
سبوتنيك عربي
2026-04-20T04:25+0000
2026-04-20T04:43+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73a30f6ac2039d2c88125dfbc4808981.jpg
وقالت "سنتكوم" عبر حسابها على منصة " إكس": "قامت القوات الأمريكية العاملة في بحر العرب بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة 6 ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن، وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة تخضع حاليًا للسيطرة الأمريكية.وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".
https://sarabic.ae/20260419/ترامب-يتوعد-إيران-الاتفاق-وإلا-التدمير-الكامل-1112695520.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e2cd8d5b455742a8d3041fb45939ab7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"

04:25 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 04:43 GMT 20.04.2026)
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Navalعبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
تابعنا عبر
أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، احتجاز سفينة تجارية إيرانية حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان.
وقالت "سنتكوم" عبر حسابها على منصة " إكس": "قامت القوات الأمريكية العاملة في بحر العرب بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، تلقت السفينة الإيرانية تحذيرات عدة بشأن انتهاك الحصار.

وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة 6 ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".
بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن، وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة تخضع حاليًا للسيطرة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه "منذ بدء الحصار، أجبرت القوات الأمريكية 25 سفينة تجارية على العودة أو الرجوع إلى المواني الإيرانية".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
ترامب يتوعد إيران: الاتفاق وإلا التدمير الكامل
أمس, 18:16 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.

ومن جهته، أعلن "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني، أن الولايات المتحدة أقدمت، "عبر خرق وقف إطلاق النار وارتكاب عمل من أعمال القرصنة البحرية، على إطلاق النار نحو إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان".

وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала