القيادة المركزية الأمريكية تعلن احتجاز سفينة الشحن الإيرانية "توسكا"

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، احتجاز سفينة تجارية إيرانية حاولت اختراق الحصار الأمريكي في خليج عُمان.

2026-04-20T04:43+0000

وقالت "سنتكوم" عبر حسابها على منصة " إكس": "قامت القوات الأمريكية العاملة في بحر العرب بتنفيذ عمليات فرض الحصار البحري ضد سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت تحاول التوجه إلى ميناء إيراني".وأضاف البيان: "بعد أن رفض طاقم السفينة "توسكا" المطالب المتكررة لمدة 6 ساعات، أمرت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "سبروانس" بإخلاء غرفة المحركات في السفينة الإيرانية. ثم قامت المدمرة بتعطيل السفينة بإطلاق النار على غرفة المحركات".بعد ذلك، صعد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الشحن، وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة تخضع حاليًا للسيطرة الأمريكية.وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".وكالة: ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار الأمريكي وتصل إلى المياه الإيرانيةمصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

