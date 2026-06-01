الرئاسة اللبنانية تعلن موافقة "حزب الله" على إيقاف إطلاق النار مع إسرائيل
19:06 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 19:26 GMT 01.06.2026)
© Photo / x.comالرئيس اللبناني جوزيف عون
أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، عن تطورات تتعلق بالمساعي الجارية لاحتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل، في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتجنب المزيد من المواجهات.
وبحسب البيان، الذي نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، فقد تلقّت السلطات اللبنانية تأكيدات تفيد بموافقة "حزب الله" على مقترح أمريكي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات، وذلك بعد اتصال جرى بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وينص الترتيب المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل التزام "حزب الله" بعدم تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، مع العمل على توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.
البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن:— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 1, 2026
في إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، وفي أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً…
وأضاف البيان، أنه في وقت لاحق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا الترتيب، قبل أن تنقل السفيرة نتائج المحادثات إلى الرئيس اللبناني، الذي بدوره أبلغ حزب الله بها.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في البيان، أنه "من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء على وقف إطلاق النار".
يأني ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "ثريد سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحاً أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزاماً متبادلاً، حيث لن تهاجم إسرائيل حزب الله، كما لن يهاجم حزب الله إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".