الرئاسة اللبنانية تعلن موافقة "حزب الله" على إيقاف إطلاق النار مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، عن تطورات تتعلق بالمساعي الجارية لاحتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل، في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتجنب... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T19:26+0000

وبحسب البيان، الذي نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، فقد تلقّت السلطات اللبنانية تأكيدات تفيد بموافقة "حزب الله" على مقترح أمريكي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات، وذلك بعد اتصال جرى بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وينص الترتيب المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل التزام "حزب الله" بعدم تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، مع العمل على توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.وأضاف البيان، أنه في وقت لاحق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا الترتيب، قبل أن تنقل السفيرة نتائج المحادثات إلى الرئيس اللبناني، الذي بدوره أبلغ حزب الله بها.يأني ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "ثريد سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزاماً متبادلاً، حيث لن تهاجم إسرائيل حزب الله، كما لن يهاجم حزب الله إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

سبوتنيك عربي

