https://sarabic.ae/20260601/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يرد-على-إعلان-ترامب-لا-وقف-لإطلاق-النار-في-لبنان-1113949770.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على إعلان ترامب: لا وقف لإطلاق النار في لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على إعلان ترامب: لا وقف لإطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان مستمرة دون أي قيود"، مشددًا على أن الجيش يواصل أنشطته... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T19:18+0000

2026-06-01T19:18+0000

2026-06-01T19:18+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

وقال كاتس، إن "العملية البرية في لبنان لا تزال متواصلة"، مؤكدًا أن إسرائيل لم تفرض أي قيود على تحركات قواتها أو عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، تحذيرًا إلى "حزب الله"، مطالبًا بوقف هجماته ضد إسرائيل، ومهددًا بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت تلك الهجمات.وختم كاتس تصريحات بالقول إن "واشنطن لن تمنع تل أبيب من الدفاع عن بلدات الشمال"، مؤكدا أن بلاده ستصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر في لبنان.يأني ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "ثريد سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحاً أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.وأكد ترامب، أن "التفاهم يتضمن التزاماً متبادلاً، حيث لن تهاجم إسرائيل حزب الله، كما لن يهاجم حزب الله إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

https://sarabic.ae/20260601/إيران-تتهم-أمريكا-وإسرائيل-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-وتتوعد-بالدفاع-عن-مصالحها-بكل-قوة-1113947144.html

https://sarabic.ae/20260601/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بالإخلاء-الفوري-1113942896.html

https://sarabic.ae/20260601/خبير-عسكري-استهداف-الضاحية-مؤشر-على-تصعيد-خطير-وينذر-بفشل-مفاوضات-واشنطن-1113940539.html

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم