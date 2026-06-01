الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء الفوري

سبوتنيك عربي

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارًا إلى سكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيًا إلى الإخلاء الفوري، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية.

2026-06-01T14:34+0000

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "استمرار حزب الله في إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت"، محمّلًا الحزب مسؤولية أي تصعيد إضافي.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله"، مشيرًا إلى استمرار تعميق الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف تابعة للحزب.وتابع: "الجيش يعمل بشكل مكثف لإيجاد حلول للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة التي يستخدمها حزب الله"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتواصل في مختلف أنحاء لبنان، من الضاحية الجنوبية لبيروت وصولًا إلى مدينة صور.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة".جاء ذلك في نعيه على منصة "إكس" للرقيب في الجيش الإسرائيلي، آدم تسرفاتي، من وحدة ماجلان، الذي قُتل في جنوب لبنان.يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأوضح كاتس عبر منصة "إكس"، أن القرار يأتي "في أعقاب الانتهاكات المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، من قبل "حزب الله" اللبناني، والهجمات على مدننا ومواطنينا".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

