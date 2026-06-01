https://sarabic.ae/20260601/الرئيس-اللبناني-نواجه-عدوانا-إسرائيليا-شرسا-ونسير-بخطى-مثقلة-نحو-استعادة-الدولة-1113926509.html

الرئيس اللبناني: نواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ونسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة

الرئيس اللبناني: نواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ونسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T05:28+0000

2026-06-01T05:28+0000

2026-06-01T05:28+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg

وقال عون، عبر حساب الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى الـ39 لاغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رشيد كرامي: "نتعهّد لذكراه، ولذكرى كل شهيد بنى لبنان بدمه، بأننا ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عمومًا والجنوبيين خصوصًا ووضع حد لعذاباتهم، والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، لا نحيد ولا نتراجع".وأضاف أن "كرامي جسّد نموذجًا وطنيًا يؤمن بأن لبنان أكبر من الانقسامات الطائفية والحسابات الضيقة، وأن الدولة ومؤسساتها تمثل الضمانة الوحيدة للعيش المشترك وصون الكيان اللبناني". وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "رشيد كرامي، عُرف بمواقفه الوطنية الراسخة وإيمانه بلبنان الموحّد"، معتبرًا أن "إرثه السياسي ما زال يمثل مصدر إلهام في مرحلة يسعى فيها اللبنانيون إلى تعزيز وحدة الدولة واستعادة دور مؤسساتها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد "سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف في جنوب لبنان"، قائلا إنه "وجّه الجيش بتوسيع العملية العسكرية في لبنان".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

https://sarabic.ae/20260531/تصويت-برأيك-كيف-يرد-حزب-الله-على-التوغل-الإسرائيلي-شمال-نهر-الليطاني-1113909409.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل