تصويت.. برأيك كيف يرد "حزب الله" على التوغل الإسرائيلي شمال نهر الليطاني؟
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الجمعة، أن جيش بلاده "عبر نهر الليطاني، وسيطر على مواقع في جنوب لبنان". 31.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو، في اجتماع مع قوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان: "لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني، وتقدمت إلى مواقع مسيطرة. نحن نعمل في بيروت، وفي البقاع، وعلى امتداد الجبهة بأكملها، ونوجّه ضربة قاصمة لـ"حزب الله" اللبناني".وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، "ووسعت هجماتها ضد "حزب الله" اللبناني إلى شمال النهر"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان "تتوسع لتشمل مناطق إضافية". وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعمل في محيط النبطية، التي وصفها بأنها "إحدى مراكز القوة الرئيسية لحزب الله"، مؤكدًا أن "الجيش مستعد لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة". وتشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا متواصلًا، منذ مارس/ آذار 2026، إذ تبادل الطرفان الهجمات العسكرية رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/ نيسان الماضي، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ غاراتها على مناطق جنوبي لبنان، في حين يعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية.برأيك... كيف يرد "حزب الله" على التوغل الإسرائيلي شمال نهر الليطاني؟
