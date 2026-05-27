الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان
15:10 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 15:24 GMT 27.05.2026)
© REUTERSالدخان يتصاعد عقب الغارات الإسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان، 19 مايو/ أيار 2026
© REUTERS
تابعنا عبر
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها في جنوبي لبنان، بالإخلاء الفوري والتوجه شمال نهر الزهراني.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له، أن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه بـ"خرق حزب الله الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الأراضي الإسرائيلية".
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الأراضي الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/BxZUqiQ4io
وتابع محذرا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة"، وفق تعبيره.
أمس, 18:18 GMT
وشمل التحذير مناطق ومخيمات عدة في مدينة صور والمخيمات، بينها: "شبريحا، حمادية، جل البحر، زقوق المفدي، البص، المعشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، الرشيدية، وعين بعال".
وفي السياق نفسه، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء شملت عشرات القرى.
في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.
وأضاف الحزب أنه تمكن من إجبار القوات الإسرائيلية على التراجع من زوطر الشرقية، قبل أن تعاود القوات تنفيذ ما وصفه بـ"أحزمة نارية" في المنطقة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.