https://sarabic.ae/20260527/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-تحذيرا-بإخلاء-مدينة-صور-جنوبي-لبنان-1113795134.html

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء مدينة صور جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها في جنوبي لبنان، بالإخلاء الفوري والتوجه شمال نهر... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T15:10+0000

2026-05-27T15:10+0000

2026-05-27T15:24+0000

لبنان

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113621005_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_724450b17b94daa681d9353f2c30eaa5.jpg

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له، أن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه بـ"خرق حزب الله الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الأراضي الإسرائيلية".وتابع محذرا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة"، وفق تعبيره.وشمل التحذير مناطق ومخيمات عدة في مدينة صور والمخيمات، بينها: "شبريحا، حمادية، جل البحر، زقوق المفدي، البص، المعشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، الرشيدية، وعين بعال".وفي السياق نفسه، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء شملت عشرات القرى.في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

https://sarabic.ae/20260526/نتنياهو-قررنا-تعميق-العمليات-العسكرية-في-لبنان-1113766560.html

https://sarabic.ae/20260527/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-في-أول-أيام-العيد-وحزب-الله-يعلن-تصديه-لتوغل-عسكري-1113778363.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار